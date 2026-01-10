Kolmiodraama-sarjassa Carolina tekee vihdoin paljastuksen.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Tomi päätyi valitsemaan itselleen kumppaniksi Carolinan. Kaksikon suhde on ottanut tuulta alleen. Viidennessä jaksossa Carolina päättää viimein kertoa Tomille mieltään painavan asia.

Hän sanoo, ettei ole löytänyt oikeaa hetkeä kertoa.

– Pari kuukautta sitten vähän ex-tempore hain töitä Thaimaasta. Minusta tulisi sukellusopas. Toivottivat minut tervetulleeksi sinne, Carolina kertoo.

– Se tarkottaisi, että lähtisin vuoden vaihteessa Thaimaahan. Se on kolmen kuukauden pesti näin alkuun.

Miten Tomi reagoi? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.