Kolmiodraama-sarjassa Jenni pahoittaa mielensä miesten käytöksestä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita.

Kauden yhdeksännessä jaksossa Kolmiodraaman kolmikot ovat tavanneet toisensa ensimmäistä kertaa yhteisessä illanvietossa. Jenni kertoo pahoittaneensa pahoittaa mielensä kumppaniehdokkaidensa käytöksestä.

Asunnossa miehet jutustelevat hyväntuulisina edellisestä illasta ja päättävät pian lähteä metsästämään pizzaa. Kun miehet ovat poistuneet asunnolta, Jenni tulee ulos huoneestaan.

– He olivat eilen aika kylmiä minua kohtaan. Ihan kuin he eivät tuntisi minua. Tuntui, etteivät he kunnioita minua yhtään, hän kertoo.

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.