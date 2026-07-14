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Kokaiinin kysyntä kasvaa kohisten – tällä tavoin köyhiä houkutellaan henkensä uhalla salakuljetukseen

0:51 Portugalin viranomaiset julkaisivat kuvia ja videota tammikuun operaatiosta. Kyseessä oli yksi suurimmista huumeoperaatioista maan historiassa.

Julkaistu 22 minuuttia sitten

MTV UUTISET – petri rainiala

Kokaiinia on Euroopassa enemmän kuin koskaan, eikä Suomi tee tässä poikkeusta. Huhtikuussa 2026 julkaistun THL:n jätevesitutkimuksen käyttömäärien perusteella kokaiinimarkkinoiden arvo on Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kymmenkertaistunut noin 10 miljoonasta eurosta vuodessa noin 87–96 miljoonaan euroon. Huumemarkkinoita seuraavien viranomaisten (Europolin ja EUDA:n) mukaan kokaiini muodostaa yli 30 prosenttia koko Euroopan huumemarkkinoiden arvosta. Kaikki kokaiinimarkkinoiden indikaattorit – käyttö, jätevesijäämät, hoitoon hakeutuminen, sairaalan päivystyskäynnit ja markkinamittarit – osoittavat yhtenäisesti kokaiinin kysynnän olevan kasvussa. Kansainväliset kokaiinikartellit ovat vastanneet voimakkaaseen kokaiinin kysyntään lisäämällä tuotantoaan. Kokaiinin tuotanto Etelä-Amerikassa on saavuttanut viime vuosina ennennäkemättömän tason. Europol arvioi, ettei tällä hetkellä ole merkkejä kokaiinin kysynnän tai tuotannon kasvun pysähtymisestä. Vaikka Antwerpenin ja Rotterdamin jättiläismäisten satamien kautta saapuu arviolta 65–75 prosenttia EU-alueella käytettävästä kokaiinista, niin viime vuosina myös Suomen satamissa on tehty useiden kymmenien kilojen kokaiinitakavarikkoja. Etenkin kokaiinin salakuljetus on aiheuttanut sen, että Suomen viranomaiset ovat huolissaan järjestäytyneen rikollisuuden verkostoitumisesta satamiin, koska suurin osa kokaiinista kuljetetaan laivoilla Etelä-Amerikasta merikonteissa EU:n alueelle. Salakuljetuksen kohdemaassa rikollisverkostot tarvitsevat satamissa sisäistä apua salakuljetuskonttien sijoittamiseksi sopivaan paikkaan tai ylipäätään oikean kontin löytämiseksi konttimerestä. Lue myös:

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Rikollisjärjestöt suosivat puolisukellusveneitä

Kansainväliset rikollisjärjestöt etsivät koko ajan uusia salakuljetusreittejä ja menetelmiä tuodakseen markkinoille kerralla yhä suurempia ja suurempia eriä kokaiinia.

Salakuljetusreitti kulkee Etelä-Amerikasta laajan Pohjois-Atlantin valtameren kautta Eurooppaan.

Tammikuussa 2026 takavarikoitiin eräästä merenpinnan tasolla kulkevasta puolisukellusveneestä ennätykselliset yhdeksän tonnia kokaiinia noin 500 kilometriä Azorien eteläpuolella.

Vuoden 2025 aikana Portugalin ja Espanjan poliisit takavarikoivat lisäksi neljän muun vastaavan tapauksen yhteydessä yhteensä 18–19 tonnia kokaiinia.

Kyetäkseen toimittamaan Euroopan markkinoille suurempiä eriä kokaiinia, kartellit ovat lisääntyvässä määrin ryhtyneet käyttämään tällaisia puolisukellusveneitä, koska ne tarjoavat useita etuja verrattuna tavallisiin aluksiin ja varsinaisiin sukellusveneisiin.

Puolisukellusveneet rakennetaan halvalla salaisissa pajoissa edullisista materiaaleista, kuten lasikuidusta, muovista ja kaupallisista moottoreista, eikä turvallisuusstandardeihin tarvitse kiinnittää huomiota.

Veneen kuljetuskapasiteetti on suuri ja yksi alus voi kuljettaa tonneittain kokaiinia. Ne kykenevät ylittämään laajan Atlantin valtameren ilman pysähdyksiä ja välttämään tarkastuksia.

Viranomaisten on vaikea havaita aivan veden pinnan tasolla kulkevia puolisukellusveneitä, koska tutkat ja valvontajärjestelmät havaitsevat ne huonommin.

Puolisukellusveneet eivät ole riippuvaisia Euroopan satamien kiristyneestä konttivalvonnasta ja mahdollistavat huomaamattomat rantautumiset omien aikataulujen mukaan syrjäisille rannikoille Espanjassa ja Portugalissa.

Hengenvaaroista piittaamatta

Kokaiinin tuotantomaissa salakuljetusklaanit käyttävät ihmisten köyhyyttä hyväkseen houkutellessaan heidät henkensä uhalla kuljettamaan aluksia.

Köyhyysrajoilla eläville 25 000–30 000 euron korvaus salakuljetusmatkasta on hengenvaarasta huolimatta vastustamaton houkutus. Korvaus on kuitenkin pieni suhteessa riskiin ja kuljettajat saavat vain murto-osan lastin arvosta, vaikka kantavat suurimman henkilökohtaisen riskin.

Salakuljetusalusten kuljettajat panevat kirjaimellisesti henkensä peliin. Alukset ovat tyypillisesti itse rakennettuja, huonosti testattuja ja kokaiinilla ylikuormitettuja. Matkat tehdään usein ilman kunnollisia navigointilaitteita ja eksyminen merelle on todellinen riski.

Merenpinnan tasolla olevat alukset ovat erittäin alttiita myrskyille, korkeille aalloille ja törmäyksille. Merenkäynnin lisäksi pienikin rakennevirhe, vuoto tai moottorivika voi upottaa koko aluksen miehistöineen valtameren syvyyksiin, milloin vaan.

Tammikuussa 2026 Azorien eteläpuolella pysäytetty alus oli lähtenyt Brasiliasta ja matkannut avomerellä kolmisen viikkoa noin 12 kilometrin tuntinopeudella.

Tyypillisesti viikkoja kestävän matkan aikana olosuhteet aluksella ovat kammottavat. Moottorit tuottavat lämpöä aluksen ahtaisiin tiloihin, joissa muutenkin on huono ilma.

Suljetussa tilassa hiilidioksidia kertyy nopeasti ja moottorin pakokaasut voivat vuotaa aluksen sisään. Huono ilmanvaihto ja hapenpuute yhdessä myrkyllisten kaasujen kanssa aiheuttavat vakavan hengenvaaran.

Tarjonnan ja kysynnän karuselli

Aikaisemmin klaanien tapana oli käyttää noin 500 000 euron arvoisia puolisukellusveneitä kertakäyttöisinä yhdensuuntaisiin matkoihin, minkä jälkeen ne upotettiin Azorien ja Kanarian saarten välillä olevalle sukellusveneiden hautausmaalle. Kolmen tonnin kokaiinilastin 90 miljoonan euron arvo verrattuna aluksen hintaan tekee siitä erittäin kannattavaa.

Massiivisen kokaiinin tuotannon ja salakuljetuksen lisääntymisen vuoksi markkinoille päätyy entistä enemmän kokaiinia. Espanjan viranomaisten mukaan tämä on viime vuosina aiheuttanut kokaiinikilon tukkuhinnan romahtamiseen 30 000 eurosta alimmillaan noin 15 000 euroon.

Hintojen lasku on aiheuttanut sen, että kokaiinikartellit ovat joutuneet arvioimaan logistiikkaansa uudelleen. Eräänä ratkaisuna voittojen maksimoimiseksi on ollut se, että aikaisemmin yhdensuuntaisiin matkoihin käytettyjä puolisukellusveneitä on ryhdytty käyttämään edestakaisiin matkoihin.

Kaikesta huolimatta tuottajamaiden kokaiiniklaanit tahkoavat tähtitieteellisiä summia. Etelä-Amerikan tuotantoalueilla kokaiinin kilohinta on noin 2 000 euroa ja lähtösatamassa sen hinta voi nousta 4 000 euroon.

Espanjaan päädyttyään kokaiinikilon tukkuhinta on 15 000–20 000 euroa, ja matkustaessaan edelleen Suomeen kokaiinin kilohinta nousee noin kolminkertaiseksi noin 60 000 euroon.

Suomen katuhintojen mukaan kokaiinikilon hinnaksi muodostuu noin 100 000 euroa. Tonnin kokaiinierän arvo Suomen markkinoilla olisi noin 100 miljoonaa euroa, josta ulkomailla saatujen kokemusten mukaan riittää helposti osa jaettavaksi korruptoituneille virkamiehille ja apureille satamissa.

Lukuisia välikäsiä ennen loppukäyttäjää

Suomalaisten kokaiinin käyttäjien on kuitenkin turha haaveilla kokaiinin hintojen putoamisesta, vaikka kauttakulkumaiden tukkuhinnat ovat pudonneet. Ennen kuin suomalainen kokaiinin käyttäjä vetää viivat aineesta, se on kulkenut ainakin 6–8 välikäden kautta, joiden pohjattomiin taskuihin halventuneen tukkuhinnan ja katumyyntihinnan ero katoaa.

Tyypillisesti jokainen välittäjäporras haluaa maksimoida tuottonsa lisäämällä kokaiiniin jatkeainetta.

Keskusrikospoliisin rikoslaboratorion vuosien 2007–2023 pitoisuusmääritysten mukaan poliisin takavarikoimien kokaiinierien pitoisuuksien keskiarvo näiltä vuosilta oli 44,65 painoprosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta hankitusta grammasta alle puolet on vastannut odotettua kokaiinimäärää.

Suomessa on jatkeaineena tavattu kofeiinia ja eläinten madotuslääkkeeksi tarkoitettua levamisolia ja lääkeainemarkkinoilta jo 1970-luvulla poistettua kipu- ja kuumelääke fenasetiinia.

Mitä lähempänä katumyyntitasoa aine takavarikoidaan, sitä epäpuhtaampaa sen voi olettaa olevan. Aivan viime vuosina takavarikoitujen kokaiinien pitoisuudet ovat nousseet, mihin on luultavasti vaikuttanut kokaiinin kiihtynyt tarjonta.

Epäpuhdas aine menee huonommin kaupaksi, mutta toisinaan kokaiinina ostettu valkoinen jauhe on kokonaan jotain muuta.

12:30 Kokaiinimarkkinat kasvavat yhä – salakuljettajat käyttävät nyt erityisesti puolisukellusveneitä. Katso Rikospaikan Murharyhmän keskustelu aiheesta.

Kokaiinin kysyntä kasvaa kohisten | MTV Uutiset