Vespa-skootteri täyttää 80 vuotta.
Heti toisen maailmansodan jälkeen markkinoille saapunut skootteri Vespa on maailman tunnetuimpia mopoja.
Vespan 80-vuotista historiaa juhlistettiin viime viikolla Italian pääkaupungissa Roomassa nelipäiväisellä kansanjuhlalla.
Kaupunkiin keräytyi Vespa-faneja ympäri maailmaa, osa ajoi omalla vespallaan paikalle jopa tuhansia kilometrejä.
– Ajoin Englannista asti. New Havenista Ranskan Dieppeen ja sieltä Belgian Oostendeen. Sitten kävin SIP-skootterikaupassa Saksassa. Yövyin ystävien luona Sveitsissä, kävimme muutamalla ajelulla, sillä heilläkin on vespat, kertoo Englannista Vespalla Italiaan ajanut Paul Morrison.
Juhlavuoden päätapahtumassa oli muun muassa haluttujen ja harvinaisten kappaleiden näyttely. Tapahtumassa oli esillä myös juhlavuoden Vespa, jota valmistetaan vain rajoitettu erä, alle 2 000 kappaletta.
Skootteri kulttimaineessa
Italian Pontederassa 23. huhtikuuta 1946 syntynyt kulkuväline on italialaisille ylpeyden aihe ja siitä tuli sodan raunioista nousevan maan symboli.
Skootterin 80-vuotisen historian aikana on luotu yli 160 Vespa-mallia. Vespoja on vuosien varrella valmistettu yhteensä 20 miljoonaa kappaletta. Ensimmäinen sähköinen versio julkistettiin vuonna 2018.
– Se on symboli. Vespa on aina ollut kulkuväline, joka on kaikkien ulottuvilla. Jokaisena viikonpäivänä, töissä käymistä tai matkustamista varten, sanoo vespaharrastaja Ermanno Cigliano.
Vespan valmistajan Piaggion tavoitteena oli juurikin luoda edullinen kulkuväline, joka olisi edullinen ja helposti ajettava. Aiemmin Piaggio tunnettiin junien ja lentokoneiden valmistajana.