Poliisi takavarikoi lähes 44 kiloa kokaiinia. Takavarikon arvo katukaupassa on yli 4 miljoonaa euroa. Kokaiinia tuotiin merikontissa Suomeen.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo tutkineensa rikoskokonaisuutta, jossa Suomeen salakuljetettiin kokaiinia Kolumbiasta merikonttiin kätkettynä. Huumausainetta takavarikoitiin lähes 44 kiloa. Poliisin mukaan takavarikoidun kokaiinin arvo katukaupassa on noin 4,4 miljoonaa euroa.
Poliisin mukaan kontin saavuttua Vuosaaren satamaan Helsingissä, epäillyt murtautuivat satama-alueelle ja konttiin. Kontista epäillyt hakivat neljä kassillista, joiden epäillään olleen täynnä kokaiinia.
Muutama päivä myöhemmin, 6. toukokuuta, poliisi takavarikoi vantaalaisesta asunnosta kaksi kassillista ja lähes 44 kiloa kokaiinia. Kokonaisuudessaan kontissa arvioidaan haetun yhteensä noin 87 kiloa huumausainetta.
Tällä hetkellä rikoksista epäillään viittä henkilöä. Poliisin mukaan neljä on ruotsalaisia, taikka kiinteästi Ruotsiin liittyviä. Viides epäilty on suomalaisnainen, jota epäillään avunannosta törkeään huumausainerikokseen.
Esitutkinnan aikana kaksi ihmistä on ollut vangittuna epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Kuuren mukaan vaikuttaa siltä, että henkilöt ovat tulleet Suomeen ainoastaan suorittamaan tekoa.
– Tällainen tekotapa, jossa merikontissa salakuljetetaan kokaiinia, vaatii suunnitelmallisuutta, järjestelyä ja organisoitumista, Kuure sanoo tiedotteessa.
Epäillyt ehtivät välittämään merkittävän määrän kokaiinia myös eteenpäin.
Tapaus siirtyy syyteharkintaan lähipäivinä.
Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion takavarikkotilaston mukaan heinäkuuhun mennessä poliisi oli takavarikoinut Suomessa yhteensä 104,5 kiloa kokaiinia. Viime vuoden kokonaismäärä oli 57,3 kiloa.