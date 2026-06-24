Helsingissä takavarikoitujen kaikkien huumeiden määrä on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Alfa-PVP:tä on takavarikoitu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna.
Huumausaineiden takavarikot ovat kasvaneet Helsingissä huomattavasti viime vuosina, kertoo Helsingin poliisilaitos.
Helsingin poliisilaitos on takavarikoinut muuntohuume alfa-PVP:tä eli peukkua toukokuun loppuun mennessä 4,6 kiloa. Se on enemmän kuin vuonna 2025 yhteensä, jolloin poliisi takavarikoi peukkua 4,5 kiloa.
Peukku on erittäin vaarallinen ja voimakas synteettinen huume, jonka käyttö on lisääntynyt koko Suomessa räjähdysmäisesti.
Alla olevasta taulukosta näkyy, miten Helsingin poliisilaitoksen takavarikoimien huumeiden määrät ovat kasvaneet viime vuosina.
Kovien huumeiden takavarikot ovat kasvaneet.MTV
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Poliisin lisäksi Tulli ja Keskusrikospoliisi ovat tehneet merkittäviä takavarikoita. Esimerkiksi vuonna 2025 Tulli takavarikoi 10,6 kiloa peukkua, kun aiempina vuosina sitä takavarikoitiin alle puoli kiloa vuodessa.