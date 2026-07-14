Darline Graham Nordone nousee veljensä paikalle senaatissa Yhdysvalloissa.
Yhdysvalloissa kuolleen senaattori Lindsey Grahamin väliaikaiseksi korvaajaksi nousee hänen oma siskonsa Darline Graham Nordone.
Nimityksestä kertoi Etelä-Carolinan republikaanikuvernööri Henry McMaster. Graham Nordonen nimittämistä oli ajanut muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Lindsey Graham kuoli yllättäen viikonloppuna 71 vuoden iässä. Hänen kautensa maan senaatissa oli määrä loppua tammikuussa. Hänen siskonsa on tarkoitus istua kausi loppuun.
Republikaanipuolueen on määrä järjestää elokuussa esivaalit, joissa valitaan uusi senaattoriehdokas marraskuun välivaaleihin.