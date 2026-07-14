Raakaöljyn hinnat lähtivät yhdeksän prosentin nousuun.
Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli yhdeksän prosentin nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella.
Varhain tiistaiaamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta.
Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormuzinsalmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi.