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Poliisi: Huumeita enemmän kuin koskaan aikaisemmin | MTV Uutiset



Poliisi: "Huumeita on markkinoilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin" 1:46 Heroiini on palannut takaisin Suomen huumemarkkinoille – katso uutisjuttu aiheesta. Julkaistu 9 minuuttia sitten Satu Koistinen Poliisilla on yksittäisiä havaintoja siitä, että myös heroiinia olisi jälleen huumemarkkinoilla. Poliisin mukaan huumeita on tällä hetkellä Suomessa enemmän kuin koskaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry raportoi eilen myös heroiinin ilmestyneen takaisin Suomen markkinoille, vaikka se on ollut poissa jo vuosikausia. Poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että myös viranomaiset ovat saaneet tästä viitteitä, vaikkei ilmiö vielä viranomaistilastoissa näykään. – Meilläkin on yksittäisiä havaintoja siitä, että heroiinia voisi olla markkinoilla. Se liittyy enemmän rikostiedostelutietoon tai eri sosiaalisen median alustoilla tehtyihin myynti-ilmoituksiin. Siellä me nähdään, että todennäköisesti, tai ehkä, tarjotaan heroiinia. Varsinaisesti se ei näy poliisitoiminnassa vielä ollenkaan, kertoo rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta. Heroiini on Euroopan yleisimmin käytetty laiton opioidi, eikä sen paluu Suomen markkinoille ole huumeiden vastaisen työn parissa työskenteleville yllätys. – Ei Suomi ole turvassa miltään niiltä ilmiöiltä, joita tapahtuu Euroopassa. Ihan meidän naapurimaassammekin käytetään heroiinia. Ei Suomessa ole mitään suojamuuria, miksei jokin aine tännekin rantautuisi, huomauttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämän nopean huumetiedon verkoston NOPSA-hankkeen hankepäällikkö Annuska Dal Maso sanoo. Heroiinia ainakin kolmella alueella Suomessa Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Dal Maso arvioi, että opioidikorvaushoidossa käytetty buprenorfiini, kauppanimeltään muun muassa Subutex, vei aikoinaan tilaa markkinoilta.

Järjestön mukaan heroiinin myynnistä ja käytöstä on nyt saatu havaintoja toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla.

NOPSAn raportin tiedot perustuvat ammattilaisten kentällä tekemiin havaintoihin.

– On heroiinin myynti-ilmoituksia ja käyttäjät ovat meille kertoneet, että sitä on, Dal Maso avaa.

Suunta on huolestuttava.

– Me puhutaan vielä pienistä määristä, mutta täytyy muistaa, että lähdemme Suomessa siitä, ettei meillä ole käytännössä ollut heroiinia lainkaan. On sitä jonkin verran ollut, mutta hyvin marginaalinen ilmiö ollut pitkät ajat, vuosikausia. Nyt yhtäkkiä se on moninkertaistunut siitä, sen takia se on huolestuttavaa, Dal Maso huomauttaa.

Poliisille ilmiö voi näkyä viiveellä, mikäli käyttö ja myynti yleistyvät.

– Toivottavasti ei koskaan tule näkymään, toivotaan, että tämä on ohimenevä ilmiö. Jos se tätä vauhtia kasvaa samaa tahtia, niin eiköhän se muutaman kuukauden sisään ala näkyä myös viranomaisilla, Dal Maso arvioi.

Alfa-PVP:tä takavarikoitu ennätysmäärä

Poliisin tai Tullin takavarikkoon saakka heroiinia ei ole Suomessa päätynyt Sainion mukaan juurikaan moneen vuoteen. Yleisimmät poliisin takavarikkoon päätyneet huumausaineet ovat tänä keväänä olleet amfetamiini, kannabis, kokaiini ja alfa-PVP.

Koko maassa on kevään aikana takavarikoitu satoja kiloja huumausaineita, eniten amfetamiinia. Lähde: Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorioMTV

Alfa-PVP:tä Helsingin poliisilaitos on takavarikoinut tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä 4,6 kiloa. Se on enemmän kuin vuonna 2025 yhteensä, jolloin Helsingin poliisi takavarikoi huumausainetta 4,5 kiloa.

– Tällä hetkellä huumeita on markkinoilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin, Sainio toteaa.

NOPSA-verkoston ammattilaiset ovat myös raportoineet huumeiden käytön lisääntyneen ainakin Lapissa, Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Nuorten päihteidenkäyttö on huolestuttava ilmiö useilla alueilla.

– Tänä päivänä huumausaineita on saatavilla joka paikassa Suomessa, koska se saatavuus on helpottunut johtuen sosiaalisen median myyntikanavista ja siitä, että markkinan kasvu mahdollistaa sen, että se leviää laajemmalle alueelle. Ei Suomessa ole mitään sellaista paikkaa, missä huumeita ei tänä päivänä käytettäisi, Sainio kertoo.

Katso uutisjuttu aiheesta artikkelin alusta.