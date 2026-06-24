Poliisilla on yksittäisiä havaintoja siitä, että myös heroiinia olisi jälleen huumemarkkinoilla.
Poliisin mukaan huumeita on tällä hetkellä Suomessa enemmän kuin koskaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry raportoi eilen myös heroiinin ilmestyneen takaisin Suomen markkinoille, vaikka se on ollut poissa jo vuosikausia.
Poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että myös viranomaiset ovat saaneet tästä viitteitä, vaikkei ilmiö vielä viranomaistilastoissa näykään.
– Meilläkin on yksittäisiä havaintoja siitä, että heroiinia voisi olla markkinoilla. Se liittyy enemmän rikostiedostelutietoon tai eri sosiaalisen median alustoilla tehtyihin myynti-ilmoituksiin. Siellä me nähdään, että todennäköisesti, tai ehkä, tarjotaan heroiinia. Varsinaisesti se ei näy poliisitoiminnassa vielä ollenkaan, kertoo rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta.
Heroiini on Euroopan yleisimmin käytetty laiton opioidi, eikä sen paluu Suomen markkinoille ole huumeiden vastaisen työn parissa työskenteleville yllätys.
– Ei Suomi ole turvassa miltään niiltä ilmiöiltä, joita tapahtuu Euroopassa. Ihan meidän naapurimaassammekin käytetään heroiinia. Ei Suomessa ole mitään suojamuuria, miksei jokin aine tännekin rantautuisi, huomauttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämän nopean huumetiedon verkoston NOPSA-hankkeen hankepäällikkö Annuska Dal Maso sanoo.
Heroiinia ainakin kolmella alueella Suomessa
Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Dal Maso arvioi, että opioidikorvaushoidossa käytetty buprenorfiini, kauppanimeltään muun muassa Subutex, vei aikoinaan tilaa markkinoilta.