Erling Haaland katosi

Kuninkaan audienssin jälkeen pelaajat ja maan monarkinen johto kohtasivat linnan aukiolla massiivisen yleisömeren. Eri arviot kertovat paikalle saapuneen jopa 90 000 jalkapallofania.

NRK:n mukaan syyksi on paljastunut lomalento. Seitsemän MM-maalia paukuttanut Haaland ja toinen joukkueen pelaaja Sander Berge joutuivat jättämään kansanjuhlan väliin, sillä he hyppäsivät yksityiskoneeseen, joka vei Sisiliaan.

– Kotimatkalla oli paljon viivästyksiä ja hälinää. Jotkut olivat varanneet lentolippuja ja vastaavaa. He olisivat halunneet olla täällä, mutta välitämme heiltä terveisiä ja kiitokset kaikesta tuesta, Norjan kapteeni Martin Ödergaard totesi NRK:lle.