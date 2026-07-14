Suurin tähti oli poissa, kun Norjan jalkapallomaajoukkue kohtasi valtavan väkijoukon Oslon maanantai-illassa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Norjan MM-sensaatiojoukkue saapui maanantai-iltana kotimaahansa hävittäjäsaattueessa. Puolivälieriin yltäneet sankarit siirtyivät lentokentältä suoraan kuningas Haraldin vastaanotolle Oslon kuninkaalliseen linnaan.