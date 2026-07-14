Maastopalossa noin 60 kilometriä Pariisista paloi toistatuhatta hehtaaria metsää. Poliisi otti kaksi kiinni tuhopoltosta epäiltynä.
Ranskassa poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta.
Maastopalo syttyi sunnuntaina Fontainebleaun metsässä noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaihin mennessä polttanut toistatuhatta hehtaaria metsää. Maanantaina syttyi lisäksi toinen palo.
Palo on aiheuttanut häiriöitä tie- ja raideliikenteeseen, minkä lisäksi metsän alueelta on jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä.
Ranskan sisäministeri kertoi jo aiemmin, että maastopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi.