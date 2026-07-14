Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintojen määrää merialueilla. Toistaiseksi tuuli on kuitenkin pitänyt huolen siitä, ettei isoja levälauttoja ole päässyt muodostumaan. Levä on pääasiassa veteen sekoittuneena, mutta edellytykset levätilanteen pahenemiselle ovat olemassa ja tilanne voi muuttua nopeastikin.

Saukko sukeltelee Lauttasaaren edustalla Helsingissä. Ja mikäpä on uidessa, kun vedessä ei näy sinilevää.

Sitä löytyy kuitenkin myös Lauttasaaren rannoilta.

– Täällä näkyy sinilevää sellaisilla rannoilla, johon tuuli ei nyt vaikuta. Noin yleisesti voi sanoa, että täällä avomeren puoleisilla rannoilla ei juuri tällä hetkellä sinilevää näy, mutta se johtuu pääasiassa tästä pohjoistuulesta, joka on ajanut levän merelle tai sitten sekoittanut sen vesimassaan, selittää erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta.

Sinilevää on ajautunut rantapoukamiin Helsingin Lauttasaaressa.MTV

Levätilanne voi muuttua nopeasti

Sinilevähavaintoja on tehty pitkin rannikkoa, mutta pääkaupunkiseudun uimarannoilla on havaittu runsaasti sinilevää vain hetkellisesti.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Tyynellä säällä avomerellä on jo havaittu levälauttoja ja jos tuuli kääntyy etelään ja heikkenee ne voivat myös ajautua rannoille.

– Meillä voi syntyä hyvin voimakkaitakin kukintoja ja ajautua levää rannoille, mutta se riippuu ihan siitä, että miten lämpötila ja tuulisuus tästä eteenpäin kehittyy, pohtii Knuuttila.

Vihreästä veden väristä voi päätellä, että sinilevää on sekoittuneena veteen.

– Tässä meidänkin lähivedessä näyttää olevan sinilevää veteen sekoittuneena niin paljon, että en sinne ainakaan pieniä lapsia päästäisi uimaan. Siinä voi saada jo aikamoisen määrän levää suuhunsa veden mukana, sanoo Knuuttila.