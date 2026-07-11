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Kivulias orgiakohtaus, retkahtanut niska ja kiusallisen paljon hikeä – huippunäyttelijät kertovat ikävistä kokemuksistaan seksikohtausten kuvauksissa

Seksikohtausten esittäminen on näyttelijöille toisinaan kaikkea muuta kuin nautinnollista.

Julkaistu 31 minuuttia sitten

Huippunäyttelijät ovat kertoneet, ettei seksikohtausten tähdittäminen ole todellisuudessa sitä miltä näyttää. Elokuvien seksikohtaukset näyttävät katsojan silmään usein kiihkon ja intohimon vaivattomalta ilotulitukselta, mutta näyttelijöiden näkökulmasta katsottuna ne voivat usein olla jotain ihan muuta. Tosiasiassa seksikohtaukset ovat saattaneet olla näyttelijöille esimerkiksi kivuliaita kokemuksia, kuten skottinäyttelijä James McAvoy sai todeta. McAvoy loukkasi polvensa kuvatessaan improvisoitua ryhmäseksikohtausta Turn Up The Sun -elokuvaan. Kohtauksen tuoksinnassa yksi näyttelijöistä nappasi McAvoyta niskasta ja alkoi purra häntä, jolloin näyttelijä löi polvensa voimalla lattiaan. – Luulen, että se on ainoa kerta, kun olen loukannut itseni elokuvaa tehdessäni, hän kertoi Restless Natives -podcastissa. James McAvoyn polvi otti osumaa seksikohtauksen kuvauksissa.IMAGO/FAMOUS/ All Over Press Lue myös: Tiesitkö? Hollywood-näyttelijöillä on käytössään turvasanat intiimejä elokuvakohtauksia varten Lukuisia seksikohtauksia sisältävän, eroottisen Fifty Shades Of Grey -elokuvan kuvaukset eivät nekään sujuneet aina kuten Strömsössä. Fifty Shades -elokuvasarjassa pääosaa esittävä näyttelijä on nimittäin kertonut, että hän loukkasi itsensä useampaan otteeseen elokuvan kuvauksissa.

Yhden Fifty Shades Of Grey -elokuvan seksikohtauksen purkittaminen vaati Johnsonin mukaan peräti 17 ottoa. Kohtauksessa Johnsonin vastanäyttelijä Jamie Dornan heitti hänet sängylle.

– Sain kerran niskanretkahdusvamman sängylle heittämisestä. Ihan vitun kivuliasta, Johnson kertoi.

Johnsonin mukaan hän ei enää pystynyt kääntämään päätään kohtauksen purkittamisen jälkeen, sillä hänen niskansa oli retkahtanut heittojen seurauksena eteen ja taakse niin monta kertaa.

Dakota Johnson ja Jamie Sornan Fifty Shades Of Grey -elokuvassa./All Over Press

Näyttelijä Margot Robbie puolestaan on kertonut, että hän satutti vahingossa vastanäyttelijäänsä Alexander Skarsgårdia The Legend Of Tarzan -elokuvan kuvauksissa. Robbien mieli harhaili hänen ja Skarsgårdin kuvatessa seksikohtausta, jolloin Robbie löi vahingossa vastanäyttelijäänsä.

Elokuvan ohjaaja David Yates oli pyytänyt Robbieta läpsäisemään Skarsgårdia kohtauksessa. Yates oli halunnut luoda kohtauksesta maanläheisen ja aistikkaan hetken, josta välittyisi, miten Robbien roolihahmo Jane nauttii seksistä. Robbie vei tilanteen kuitenkin astetta liian pitkälle.

– Ainoa mustelma, joka Alexanderille tuli koko kuvausten aikana, oli luultavasti Margotin lyönnistä, ohjaaja kertoi.

Kyseessä ei ollut ainoa kerta, kun Robbie on kokenut seksikohtausta kuvatessaan jotain ikävää. Toinen kerta sattui The Wolf Of Wall Street -elokuvan kuvauksissa, kun Robbie ja hänen vastanäyttelijänsä Leonardo DiCaprio tähdittivät kohtausta, jossa heidän roolihahmonsa harrastavat seksiä seteleillä peitetyn sängyn päällä.

– Sain seteleistä selkääni miljoona paperihaavaa! Robbie kertoi The Daily Beastille.

– Se ei ole niin hohdokasta kuin miltä se kuulostaa. Jos kukaan koskaan suunnittelee harrastavansa seksiä rahapinon päällä, niin älä tee sitä, hän jatkoi.

Robbien mukaan kohtauksessa käytettiin feikkiseteleitä, jotka tuntuivat paperilta. Kohtauksen jälkeen sängyltä noustessaan hän kääntyi ympäri ja säikähti selkänsä nähdessään.

– Kysyin, että mitä tämä on. Minulle sanottiin, että näyttää siltä kuin minua olisi piiskattu miljoona kertaa. Selkäni on tuhansien pienten naarmujen peitossa.

Margot Robbie The Wolf Of Wall Street -elokuvassa.

Näyttelijä Robert Pattinson sen sijaan koki hikisen kiusallisia hetkiä kuvatessaan kollegansa Julianne Mooren kanssa seksikohtausta Map To The Stars -elokuvaan.

– Hikoilin kuin hullu. Yritin kirjaimellisesti napata hikipisaroitani, jotta ne eivät tippuisi hänen selälleen. Jälkikäteen (Moore) kysyi, että onko minulla paniikkikohtaus. Se oli niin noloa, Pattinson kertoi Heat-lehdelle.

Yksi ikävimmistä mahdollisista tilanteista sattui näyttelijä Lizzy Caplanille ja hänen vastanäyttelijälleen Michael Sheenille heidän tähdittäessään seksikohtausta Masters Of Sex -tv-sarjan kuvauksissa.

Caplan kertoi The Tonight Show With Conan O’Brien -ohjelmassa alkaneensa avata kameran edessä paitansa nappeja, kun hän yllättäen huomasi olevansa todella hermostunut. Hermostus sai Caplanin kädet tärisemään, jolloin hän tarttui vastanäyttelijäänsä käsistä huomaten, että myös tämä oli hermostunut.

– Teimme kohtauksen loppuun, asetin kädet rinnoilleni ja meille huudettiin, että valmis. (Sheen) käveli suoraan roskikselle ja oksensi, Caplan kertoi.

– Sain myöhemmin tietää, että hänellä oli ruokamyrkytys, mutta sillä hetkellä en pystynyt sulattamaan asiaa järkevällä tavalla. Luulin sen olevan suora syy-seuraus-tilanne. Koko itseluottamukseni romahti maahan ja tajusin olevani hirviö, ja että jokainen, joka koskettaa minua, alkaa heti oksentamaan, ja niin se vain tulee menemään, hän jatkoi.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Kivulias orgiakohtaus, retkahtanut niska ja kiusallisen paljon hikeä | MTV Uutiset