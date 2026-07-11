Jalkapallomaailma on antanut laajalti suruvalittelunsa Etelä-Afrikan keskikenttäpelaajan Jayden Adamsin kuoleman johdosta.

Adams kuoli 25-vuotiaana lauantaina. Vielä kaksi viikkoa sitten Adams oli vielä Etelä-Afrikan mukana jalkapallon MM-kisoissa.

Adams pelasi turnauksessa kaiken kaikkiaan kolme ottelua.

Koko jalkapalloileva maailma reagoi suru-uutiseen vahvasti. Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino lähetti Instagram-tilillään omat suruvalittelunsa Adamsin läheisille.

– Äärettömän surullista kuulla, että Etelä-Afrikan Jayden Adams on kuollut vain viikkoja sen jälkeen, kun hän esiintyi MM-turnauksessa. Minun, Fifan ja koko jalkapalloyhteisön ajatukset ja osanotot menevät hänen perheelleen, ystävilleen ja joukkuetovereilleen. Bafana Bafanan ja Mamelodi Sundownsin tähteä tullaan ikävöimään. Levätköön rauhassa, Infantino kirjoittaa.

Etelä-Afrikan MM-turnaus päättyi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella isäntämaan Kanadan käsittelyssä. Myös Kanadan jalkapalloliitto lähetti suruvalittelunsa.

– Olemme järkyttyneitä Jayden Adamsin kuolinuutisesta. Lähetämme syvät osanotot hänen perheelleen, ystävilleen ja koko Etelä-Afrikan jalkapalloliitolle.

Omat osanottonsa sosiaalisessa mediassa lähettivät myös muun muassa Espanjan La Liga, egyptiläinen Al Ahly ja turkkilaisjätti Besiktas.