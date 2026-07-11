Tshekin Linda Noskova, 21, on voittanut uransa ensimmäisen tenniksen grand slam -tittelin. Hän voitti Wimbledonin finaalissa maannaisensa Karolina Muchovan.
Noskova voitti avauserän 6—2 ja johti toista erää 5—2. Muchova kuitenkin selvitti viisi ottelupalloa ja nousi erävoittoon 7—5.
Ratkaisuerässä Noskova oli kuitenkin jälleen vahva ja juhli ensimmäistä suurvoittoaan vietyään erän 6–3.
Noskova kuittaa voitostaan 3,6 miljoonan punnan (noin 4,2 milj. euron) palkintorahat.
Noskova nousee WTA-maailmanlistalla seitsemänneksi. Finaalivastus Muchova puolestaan nousee kuudenneksi.