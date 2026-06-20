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Salkkarit-näyttelijät kertovat, millaista oli kuvata kolmen kimppa kohtausta | MTV Uutiset



Salkkarit-kolmikko ajautuu ryhmäseksiin – näyttelijät intiimikohtauksen kuvauksista: "Äärimmäisen hankalaa" 1:39 Videolta näet, miten kolmikko päätyy yhdessä sänkyyn. Julkaistu 20.06.2026 18:03 Alexia Tänav Salkkareissa kolme hahmoa päätyy yhdessä vällyjen väliin. Marko Nurmi, Sampsa Tuomala ja Pete Lattu paljastavat, millainen meno kohtauksen kulisseissa vallitsi. Salatuissa elämissä Tatu, Kalle ja Sampo ajautuvat harrastamaan ryhmäseksiä. Hahmoja esittävät näyttelijät Marko Nurmi, Sampsa Tuomala ja Pete Lattu kertovat MTV Uutisille, että kolmen kimppa kohtausten kuvauksissa vallitsi hulvaton tunnelma. – Ohjaaja Kimmo Mäkinen käyttäytyi vähän kuin Antero Mertaranta selostamassa -95 lätkämatsia. Se oli meininkiä täynnä koko kohtaus, Tatua esittävä Nurmi kertoo. Lemmiskelyn tiimellyksessä Sampo jää huomiotta, kun Tatu ja Kalle keskittyvät nautiskelemaan toisistaan. "Vaihtopenkille" joutuneen Sampon kohtalo huvitti näyttelijöitä. – Se kohtaus on niin kiusallinen, että sitä kautta tuli tosi paljon huumoria. Nauroimme sitä Sampon kohtaloa, että voi mikä reppana, Tuomala kertoo huvittuneena. Lue myös: Salkkarit-tähdet paljastavat podcastissa totuuden intiimikohtausten takaa: "Siitä on romantiikka niin kaukana" Lattu paljastaa, etteivät majatalo Amandan parisängyt huimaa päätä leveydellään. Näin ollen samaan vuoteeseen mahtuminen tuotti kolmikolle hieman päänvaivaa.

– Se oli äärimmäisen hankalaa fyysisten ulottuvuuksien takia. Oli tukalaa yrittää kömpiä siellä toistemme lomassa. Siellä kikatettiin kuin pikkulapset, Lattu nauraa.

Kyseessä oli Nurmen näyttelijänuran ensimmäinen intiimikohtaus, jossa hänellä oli useampi kuin yksi vastanäyttelijä.

– Sampsan ja Peten kanssa on ollut helppoa tehdä yhteistyötä. He ovat hyviä ja hauskoja tyyppejä sekä taitavia näyttelijöitä, Nurmi kehuu kollegoitaan.

Luottamus, yhdessä sovitut pelisäännöt ja turvallinen ilmapiiri

Intiimikohtauksissa alastomuuden illuusio luodaan usein kuvakulmilla ja kehonkielellä. Kohtauksissa on tarkka koreografia, jossa kaikki on suunniteltu etukäteen käsien asettelua ja suudelmien ajoitusta myöten. Salatuissa elämissä näyttelijät ovat usein mukana koreografian suunnittelemisessa.

Salkkareissa intiimikohtaukset kuvataan niin kutsutussa ”suljetussa setissä”. Tämä tarkoittaa sitä, että paikalla kuvauksissa ovat vain välttämättömät ihmiset. Tuomala sanoo suljetun setin poistavan jännitystä, jota intiimikohtauksiin saattaa toisinaan liittyä.

Luottamuksella, yhdessä sovituilla pelisäännöillä ja turvallisella ilmapiirillä on merkittävä rooli intiimikohtauksia tehdessä.

– Tietysti kysytään vastanäyttelijältä, onko jokin paikka, johon ei saa koskea. Jos sinulle tulee impulssi ottaa vaikkapa kaulalta kiinni, tulee sinun kysyä aina vastanäyttelijältä, onko se ok, Nurmi kertoo.

Tuomala vertaa intiimikohtausten kuvaamista esimerkiksi taistelukohtauksiin: kun tehdään rauhassa, luodaan koreografia ja turvallinen ympäristö, ei kyseessä ole muitakaan kohtauksia ihmeellisempi homma.

Lattu alleviivaa intiimikohtauksissa hyvää kommunikaatioyhteyttä sekä näyttelijöiden välillä että ohjaajan kanssa. Myös käsikirjoituksen konkreettisilla ohjeilla ja esimerkeillä on hänen mukaansa suuri vaikutus näyttelijöiden työhön.

– Millä tavalla näyttelijät tekevät ja mitä kohtauksessa tapahtuu? Otetaan kädestä, mennään peiton alle…, hän luettelee esimerkkejä konkreettisuudesta.

Tuomala kertoo saaneensa katsojapalautteita, joissa Salkkareiden intiimikohtausten on sanottu vaikuttavan hyvin aidoilta. Se lämmittää hänen mieltään.

– Monet ovat miettineet, voiko siellä tapahtua ihastumisia, kun se näyttää niin aidolta. Se on iso kehu, olemme silloin tehneet työmme täysin oikein. Yleensä nauramme, että niistä on kyllä romantiikka niin kaukana kuin olla ja voi.

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