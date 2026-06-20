Salkkareissa kolme hahmoa päätyy yhdessä vällyjen väliin. Marko Nurmi, Sampsa Tuomala ja Pete Lattu paljastavat, millainen meno kohtauksen kulisseissa vallitsi.
Salatuissa elämissä Tatu, Kalle ja Sampo ajautuvat harrastamaan ryhmäseksiä. Hahmoja esittävät näyttelijät Marko Nurmi, Sampsa Tuomala ja Pete Lattu kertovat MTV Uutisille, että kolmen kimppa kohtausten kuvauksissa vallitsi hulvaton tunnelma.
– Ohjaaja Kimmo Mäkinen käyttäytyi vähän kuin Antero Mertaranta selostamassa -95 lätkämatsia. Se oli meininkiä täynnä koko kohtaus, Tatua esittävä Nurmi kertoo.
Lemmiskelyn tiimellyksessä Sampo jää huomiotta, kun Tatu ja Kalle keskittyvät nautiskelemaan toisistaan. "Vaihtopenkille" joutuneen Sampon kohtalo huvitti näyttelijöitä.
– Se kohtaus on niin kiusallinen, että sitä kautta tuli tosi paljon huumoria. Nauroimme sitä Sampon kohtaloa, että voi mikä reppana, Tuomala kertoo huvittuneena.
Lue myös: Salkkarit-tähdet paljastavat podcastissa totuuden intiimikohtausten takaa: "Siitä on romantiikka niin kaukana"
Lattu paljastaa, etteivät majatalo Amandan parisängyt huimaa päätä leveydellään. Näin ollen samaan vuoteeseen mahtuminen tuotti kolmikolle hieman päänvaivaa.