Etelä-Afrikan ja Mamelodi Sundownsin keskikenttäpelaaja Jayden Adams, 25, on kuollut.

Etelä-Afrikan jalkapalloilijoiden pelaajayhdistys kertoi asiasta lauantaina.

– Kuolema varasti julmasti yhden meistä. Se ryösti meidän maaltamme erinomaisen jalkapalloilijan, mutta se ei koskaan tule poistamaan Jayden Adamsin jättämää perintöä. Tulemme aina muistamaan hänen nöyryytensä, hänen taitonsa ja ylpeytensä, jolla hän edusti Etelä-Afrikkaa, SAFPU kirjoittaa X-tilillään.

Adams pelasi Etelä-Afrikan paidassa käynnissä olevissa MM-kisoissa. Hän pelasi kolmessa ottelussa.

Etelä-Afrikan turnaus päättyi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Kanadalle kärsittyyn 0–1-tappioon.

Seurajoukkuetasolla Adams edusti Mamelodi Sundownsia.