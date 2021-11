Näiden tähtien näyttelemistä rakastettiin, mutta he itse vihasivat huippuroolejaan

Robert Pattinsonia ahdisti vampyyriroolin tuoma suosio

Näyttelijä Robert Pattinson on todennut useaankin otteeseen, ettei Edward Cullenin rooli Twilight-elokuvissa lukeudu hänen suosikkeihinsa.

– En käynyt ruokakaupassa noin kuuteen vuoteen. Nykyisin voin käydä ja rupatella siellä työskentelevän tyypin kanssa hänen lapsistaan, siitä mihin hän on menossa lomalle ja olla ajattelematta "myykö hän minut lehdille?". Minun ei tarvitse enää ajatella sellaista, Pattinson kertoi.

Jason Segel oli hukassa kun suosikkisarja päättyi

Huippusuositussa How I Met Your Mother -sarjassa Marshallia näytellyt Jason Segel on kertonut olleensa hukassa sarjan loputtua yhdeksän kauden jälkeen.