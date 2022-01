Twilight-elokuvat olisivat voineet olla täysin erilaisia – näitä juonikuvioita ja näyttelijöitä leffoihin harkittiin

The Big Hit Show -podcastin mukaan elokuvan taustatiimi halusi Kristen Stewartin esittämän Bella Swanin olevan "vahvempi" naishahmo, eikä niinkään paantunut romantikko, joka vain huokailee pojan perään.

– Sanoin, että "Ensinnäkin käsikirjoitus joutaa roskiin. Se ei ole hyvä. Teidän täytyy tehdä siitä samanlainen kuin kirja on". Alkuperäisessä käsikirjoituksessa Bella kirjaimellisesti pakeni FBI:ta vesisuksilla. Hän oli tähtiurheilija, sillä ei ollut mitään tekemistä kirjan kanssa, Hardwicke kertoo podcastissa.

Nämä asiat olisivat voineet olle elokuvassa toisin

Ensimmäisestä Kristen Stewartin ja Robert Pattinsonin tähdittämästä Twilight -elokuvasta on ehtinyt vierähtää jo 14 vuotta, mutta monia asia elokuvissa olisi voinut olla toisin.

Käsikirjoittaja Mark Lord kertoo The Big Hit Show -podcast issa, että elokuvaan haluttiin lisää toimintaa mieskatsojien iloksi.

– He ajattelivat, että miesyleisö menetetään liialla romantiikalla, Lord kertoo.

Olisivatko nämä näyttelijät sopineet rooleihin paremmin?

Ohjaaja Hardwicke oli vakuuttunut Into the Wild -elokuvan nähtyään, että juuri Kristen Stewart on oikea Bellan rooliin, mutta näyttelijällä itsellään oli aluksi hieman epäilyksiä projektin suhteen ja moni muukin koe-esiintyi roolia varten.