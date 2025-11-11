Poliisi epäilee rikoksesta yhtä henkilöä.
Poliisille ilmoitettiin tiistaina aamupäivällä, että Kouvolan kaupungin puhelinvaihteeseen oli soittanut henkilö, joka oli uhannut räjäyttää Kouvolan kaupungintalon ja Kaunisnurmen koulun, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Asiaa alettiin poliisin mukaan selvittää välittömästi. Poliisipartiot tarkastivat kaupungintalon ja koulun tilat, eikä kummastakaan kohteesta löytynyt mitään viitteitä siitä, että kyseessä olisi todellinen uhka. Poliisi totesi tilat turvallisiksi ja niitä voi käyttää normaaliin tapaan.
Poliisilla on tiedossa henkilö, jonka puhelimesta uhkaussoitto tehtiin. Häntä epäillään perättömästä vaarailmoituksesta.
Poliisi on ollut asiasta yhteydessä Kaunisnurmen koulun henkilökuntaan ja Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikköön.