Savossa Varkaudessa poliisi on selvittänyt aamusta asti Waltterin koululla mahdollista oppilaaseen kohdistuvaa uhkatilannetta, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos.
Tapaus liittyy poliisin mukaan alkuviikolla ja eilen illalla tapahtuneisiin nuorten välienselvittelyihin.
Yksi osallinen oli uhannut tekevänsä jotakin tänään yhdelle Waltterin koulun oppilaista.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä koululla. Tämän hetken arvion mukaan koulun oppilaisiin ei kohdistu uhkaa.
Poliisi tiedottaa tapauksesta lisää myöhemmin tänään.