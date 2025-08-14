Kivivyöry surmasi jälleen kiipeilijän Pakistanissa

Turma sattui maailman toiseksi korkeimmalla vuorella.
Kiinalainen vuorikiipeilijä Guan Jing kuoli jäätyään alkuviikolla kivivyöryn alle Pakistanissa.
Noin 30 hengen kiipeilyryhmään kuulunut nainen oli laskeutumassa maailman toiseksi korkeimmalta vuorelta K2:lta, kun kivivyöry osui häneen.
Jingin seurue pääsi maanantaina K2:n huipulle yli 8 600 metriin, mutta tiistainen paluumatka vaati hänen henkensä. Kun sääolot paranevat, pelastajat yrittävät noutaa hänen ruumiinsa vuorelta.
Lue myös: Maailman parhaat kiipeilijänuoret valtasivat Helsingin seinät, katso hurjat taidonnäytteet: "Joskus olen liian peloissani"
Kohtalokas kiipeilykausi
Pakistanin kiipeilyorganisaation mukaan tällä kiipeilykaudella on kuollut neljä ihmistä.
Viime aikoina vuorten vaatimiin uhreihin lukeutuu myös entinen ampumahiihtäjä Laura Dahlmeier, joka kuoli Karakorumin vuoristossa heinäkuun lopussa jäätyään kivivyöryn alle.
Kaksi kuolemista on tapahtunut K2:n reitillä ja yksi Nanga Parbatin lähistöllä.
Maapallolla on 14 vuorta, joiden huiput kohoavat yli 8 000 metriin. Viisi niistä sijaitsee Pakistanissa.