Länsi-Uudenmaan poliisi on aloittanut esitutkinnan espoolaisessa palvelukodissa tapahtuneesta epäillystä törkeästä pahoinpitelystä.
Espoolaisessa palvelukodissa epäillään tapahtuneen törkeä pahoinpitely viime viikonloppuna. Uhrina oli palvelukodin iäkäs asukas, joka sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja, poliisi kertoo.
Poliisi sai tiedon tapauksesta toisen viranomaisen kautta.
Rikoskomisario Jyrki Kallio kertoo tiedotteessa, ettei poliisi avaa tapausta tässä vaiheessa enempää.
– Poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa esimerkiksi epäiltyyn tekijään tai tarkempaan tekotapaan, sillä näiden arviointi julkisuudessa voisi vaarantaa tutkinnan, Kallio sanoo.