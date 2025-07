Mitä tapahtuu, jos joutuu putkaan? Poliisi Satu Tepponen kertoo, milloin pääsee pois ja tuleeko sakkoa

Mitä tapahtuu, jos joutuu putkaan? Maksaako putkayö? Selvitimme!

"Oho, tulipas hölmöiltyä, ja heräsin putkasta. No, ei kai tässä ihmeempiä..."

Näin alkaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen somevideo putkayön seurauksista.

Poliisi kertoi somevideollaan, että vaikka toisin luulisi, käynnillä voi olla seurauksia: kolme putkakäyntiä puolen vuoden aikana voi johtaa ajokortin menettämiseen. Yksikin kerta putkassa voi johtaa esimerkiksi aseluvan menetykseen.

Mutta miksi putkaan joudutaan? Entä koska sieltä pääsee pois? Nuhteleeko poliisi putkaan joutunutta? Selvitimme!

Putka on paikka, jossa on vain patja lattialla

Tiloja, joista kansankielellä puhumme "putkana", on itse asiassa kahdenlaisia: kyseessä voi olla päihtyneiden säilytystila tai poliisivankila.

Näistä päihtyneiden säilytystila on komisario Satu Tepposen mukaan paikka, jossa on vain keltainen patja lattialla. Poliisivankilassa varustelu on hieman erilainen.

– Kansankielellä putkaan, eli vapautensa menettäneiden säilytystiloihin, voi päätyä poliisilain perusteella, rikosperusteisesti ja myös ulkomaalaislain perusteella. Nämä on syytä erottaa toisistaan, Tepponen sanoo.

Putkaan joutumisen eli vapauden menetyksen on aina perustuttava lakiin.

– Laki määrittelee myös sen, kuka päätöksen vapaudenmenetyksestä voi tehdä, eli onko se poliisimies, vai tuleeko päätöksentekijä olla pidättämiseen oikeutettu virkamies, Tepponen kuvaa.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo, mitä tapahtuu, jos joutuu putkaan. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Poliisilakiperusteisen kiinnioton tekee poliisi. Tällainen kiinniotto ei vaadi sitä, että ihmistä epäiltäisiin rikoksesta. Perusteena voi olla esimerkiksi kiinniotto rikokselta ja häiriöltä suojaamiseksi, mikäli pelkkä paikalta poistaminen ei auttaisi tilanteessa riittävästi.

– Henkilö voidaan ottaa kiinni poliisilain perusteella myös, mikäli henkilö ei esimerkiksi päihtymystilansa vuoksi kykene huolehtimaan itsestään. Ensisijaisesti tällainen henkilö pyritään kuitenkin toimittamaan esimerkiksi selviämishoitoasemalle tai selviämisasemalle, Tepponen sanoo.

Rikosperusteisissa kiinniotoissa perusteena on riittävän vakava rikosepäily. Päätöksen tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies.

Kiinniotosta tehdään aina kirjalliset asiakirjat poliisilaitoksella. Niistä ilmenee muun muassa se, miksi henkilö otettiin kiinni. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä, eikä poliisi siis anna niistä tietoja. Yli 18-vuotiaista vapautensa menettäneistä henkilöistä ei anneta tietoja edes näiden henkilöiden läheisille.

Pääseekö putkasta pois aamulla vai illalla?

Laki määrittelee myös sen, miten pitkäksi aikaa putkaan voi joutua.

– Poliisilakiperusteisissa vapaudenmenetyksissä vapaudenmenetys voi pääsääntöisesti kestää 12 tuntia tai 24 tuntia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Se, milloin henkilö vapautuu, riippuu siis pitkältikin siitä, milloin vapaudenmenetys on alkanut, Tepponen kuvaa.

Vapaudenmenetyksen alkamista ei ole sidottu kellonaikaan, vaan tapahtumaan, joka siihen johti.

– Eli vapautua voi aamulla, päivällä, illalla – käytännössä vapautuminen tapahtuu sitten, kun kiinnioton edellytyksiä ei enää ole.

Joutuuko putkasta päästyään poliisin puhutteluun?

Tuleeko putkaan joutumisesta jonkinlaisia seurauksia? Vastaus riippuu täysin siitä, millä perusteella vapautensa menetti.

Putkassa oleminen ei automaattisesti johda vaikkapa sakkoihin.

– Mikäli henkilö ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen, ei hän saa sakkoakaan. Eli ainoastaan se, että joutuu putkaan, ei ole peruste sakolle. Sakon perusteena on aina jokin sellainen teko, joka on määritelty rangaistavaksi, Tepponen kertoo.

– Seuraamuksia voi olla myös poliisilakiperusteisesta kiinniotosta, eli myös silloin, kun asiaan ei liity rikosepäilyä.

Putkassa olemisesta ei tule laskua, eli yö "valtion hotellissa" ei maksa mitään. Myöskään poliisin nuhdeltavaksi ei putkareissun päätteeksi joudu.

– Pääsääntöisesti vapaudenmenetyksen päättyessä ei mitään erillistä poliisin puhutusta järjestetä, vaan henkilölle annetaan hänen tavaransa ja päästetään jatkamaan matkaansa. Toki poikkeuksiakin varmasti on, Tepponen sanoo.

Katso myös: Entinen poliisi ja rikollinen kertoo, miten auttoi rikollisia poliisina toimiessaan – henkinen taakka kasvoi liian suureksi

1:27 Poliisi, rikollinen ja Escobar-fani – Jani Perkonmäki lain molemmilla puolilla.

Lue myös: