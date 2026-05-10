SM-liigassa pelaava Mikkelin Jukurit on tehnyt yksivuotisen sopimuksen Jacob Hayhurstin kanssa.

29-vuotias kanadalaishyökkääjä pelasi päättyneellä kaudella Saksan DEL:ssä pelaavasssa Grizzlys Wolfsburgissa. Hayhurst teki 41 ottelussa 24 tehopistettä.

– Jacob on kokenut hyökkääjä, joka tuo mukanaan kilpailullisuutta, työmoraalia ja monipuolisuutta hyökkäyspäähän. Hän on pelannut kovilla sarjatasoilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, ja uskomme hänen kokemuksensa tukevan joukkuettamme sekä kaukalossa että pukukopissa, Jukureiden urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen kuvailee tiedotteessa.

Ensi kausi on Hayhurstille kolmas Euroopan kiekkokaukaloissa. Kaudella 2024-25 hän mätti 46 tehopistettä HockeyAllsvenskanissa pelaavan Västeråsin paidassa.