Vuokralainen vaati hyvitystä julkisivuremontista – näin kävi Vuokralainen vaati hyvitystä kokemastaan haitasta. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 41 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Vuokralainen sai osittaisen hyvityksen julkisivuremontin aiheuttamasta haitasta. Kuluttajariitalautakunta on ratkaissut vuokranalennusta koskevan riidan, joka liittyi helsinkiläisasunnossa toteutettuun julkisivuremonttiin. Tapauksessa vuokralainen vaati merkittävää hyvitystä asumishaitan vuoksi, mutta lautakunta päätyi pienempään korvaustasoon. Vuokralainen vuokrasi marraskuussa 2022 allekirjoitetulla toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokranantajalta Helsingissä sijaitsevan 48-neliöisen kaksion. Vuokraksi sovittiin 965,52 euroa kuukaudessa, ja vuokrasuhde alkoi joulukuussa 2022. Asiassa oli riitaa julkisivuremontin ajalta myönnettävän vuokranalennuksen määrästä ja viivästyskoron määräytymisen perusteista. Lue myös: Riittämätön siivous, kalusteet rikki: Vuokranantaja pidätti vakuuden – näin neuvoi kuluttajariitalautakunta Vuokralainen vaati 25 prosentin hyvitystä Julkisivuremontti alkoi toukokuussa 2023. Sen päättymisajankohta ei ollut ratkaisupyynnön tekemisen aikaan tiedossa. Vuokralainen vaati 25 prosentin vuokranalennusta remontin ajalta sekä viivästyskorkoa. Perusteluna hän esitti merkittävän asumishaitan, jonka aiheuttivat jatkuva melu, pöly, parvekkeen käyttökiellot sekä se, ettei ikkunoita voinut pitää auki. Lisäksi vuokralainen kertoi tekevänsä suurimman osan työstään etänä kotona, mikä lisäsi haitan vaikutusta.

Vuokranantaja piti 15 prosenttia riittävänä

Vuokranantaja katsoi vaatimuksen liian suureksi ja ilmoitti olevansa valmis myöntämään 15 prosentin vuokranalennuksen. Hänen mukaansa haittaa lievensi se, ettei rakennusta ollut huputettu, mikä mahdollisti esimerkiksi tuulettamisen.

Lisäksi vuokranantaja korosti, ettei etätyön vaikutusta tule huomioida arvioinnissa.

Lautakunta: Etätyötarvetta ei huomioida alennuksessa

Kuluttajariitalautakunta viittasi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain pykäliin, joiden mukaan huoneiston on oltava vaadittavassa tai sovitussa kunnossa ja vuokralaisella on oikeus kohtuulliseen vuokranalennukseen siltä ajalta, jolta huoneisto ei ole ollut tällaisessa kunnossa.

Lautakunnan mukaan julkisivuremontin on oikeuskäytännössä katsottu oikeuttavan vuokranalennukseen, kun remontilla on suoria haitallisia vaikutuksia vuokrattuun huoneistoon. Lautakunta piti uskottavana, että remontista on aiheutunut pölyä ja meluhaittaa, mutta asumishaitan määrää on pienentänyt se, ettei remontissa ole käytetty huputusta.

Kuluttajariitalautakunta suositti vuokranalennukseksi 15 prosenttia kuukausivuokrasta koko remontin ajalta. Ratkaisussa todettiin, että julkisivuremontti aiheutti todellista haittaa, kuten melua ja pölyä, mutta olosuhteet eivät olleet niin poikkeukselliset, että suurempi alennus olisi perusteltu.

Lautakunta myös linjasi, että vuokranalennuksen suuruutta arvioidaan objektiivisesti. Vuokralaisen etätyöskentelyä ei voitu ottaa erityisenä perusteena huomioon, koska asunnon käytöstä työtilana ei ollut sovittu vuokrasopimuksessa.

Lautakunta katsoi, että vuokranalennuksen kaikille erille pitää maksaa myös korkolain mukaista viivästyskorkoa. Koron maksuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole enää sen ajankohdan jälkeen, kun vuokranantaja on myöntänyt vuokranalennuksen määräksi 15 prosenttia ja vuokralainen on saanut tästä tiedon.

Maaliskussa 2026 annettu päätös oli yksimielinen.

