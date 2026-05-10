Mikko Silvennoisella on selvä näkemys siitä, onko vedonlyöntitilastoihin luottaminen Euroviisujen voittajan ennustamisessa.
Euroviisut käynnistyvät avajaisilla Itävallan Wienissä sunnuntaina 10. toukokuuta. Suomen Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekinheitin kajahtaa ilmoille kilpailun ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 12. toukokuuta.
Suomi on vedonlyöjien ennakkosuosikki vuoden 2026 Euroviisujen voittajaksi. Liekinheitin komeilee useiden eri vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia keräävän kansainvälisen sivuston kärkipaikalla.
Mutta voiko vedonlyöntitilastoihin luottaa Euroviisujen voittajan ennustamisessa? Voi, jos viisuselostaja Mikko Silvennoiselta kysytään.
– Eiväthän ne ikinä tarkalleen pidä paikkaansa, mutta monena vuonna tilastollinen ykkönen on voittanut Euroviisut. Meidän mahdollisuutemme voittaa Euroviisut on tänä vuonna parhaat ikinä, Silvennoinen sanoo MTV Uutisille.