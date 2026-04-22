Turun Lausteella tiistaina tapahtunutta väkivallantekoa tutkitaan tappona.
Neljä miestä on otettu kiinni liittyen tiistaiseen väkivallanteoon Turun Lausteen Pormestarinkadulla.
Poliisi löysi 33-vuotiaan epäillyn henkirikoksen uhrin elottomana kerrostalorapun edestä tiistaina iltapäivällä.
Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän kello 15 jälkeen sivullisen ilmoittaman metelin vuoksi.
Ensimmäisenä paikalle saapunut poliisipartio aloitti henkilön elvyttämisen, mutta hänet todettiin menehtyneeksi.
Poliisi epäilee, että uhriin kohdistettiin väkivaltaa yksityisasunnossa, minkä jälkeen uhri siirrettiin ulos rapun eteen.
Poliisi vetoaa tiedotteessa tutkinnan keskeneräisyyteen, eikä anna asiasta tarkempia tietoja.
Poliisi ei kommentoi esimerkiksi uhriin kohdistetun väkivallan tapaa.