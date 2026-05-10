Tänään vietetään äitienpäivää! Sen kunniaksi kolme konkariäitiä kertoo nyt äitiydestä sekä neuvonsa tuleville ja tuoreille äideille.

Voiko äitiyteen valmistautua?

Kyllä voi, toteaa pian kymmenennen lapsen äiti ja vaikuttaja Janina Peräsalo.

– Älä ole niin vaativa itsellesi, vaan armollinen. Kyllä ne sotkut odottavat, vaikka nukkuisit samaan aikaan kuin vauva.

Esteettömyysasiantuntija ja kahden lapsen äiti Ella-Riikka Isometsä puolestaan muistuttaa, että apua kannattaa ja saa ottaa vastaan lähipiiriltä.

Myöskään täydellinen ei tarvitse olla.

– Sellainen suomalainen 'itse olen lapset hankkinut, minun täytyy niistä selvitä' -mentaliteetti, niin riisukaa sellainen. Kaikessa ei tarvitse olla täydellinen. Muistaako lapsi myöhemmin, että koti oli aivan tiptop vai sen, että meillä oli hauska hetki.

Niin ikään kahden lapsen äiti Helena Ahti-Hallberg muistaa, kuinka tärkeää lapsiarjessa tukiverkko oli.

– Varsinkin mieheni äiti oli meillä todella paljon apuna. Edelleen kunnioitan kaikkea sitä apua, mitä olemme saaneet.

Toki perheet ja avuntarpeetkin ovat erilaisia, lisää Isometsä.

– Ei minulla olisi näin montaa lasta, jos ei olisi niin hyvää tukiverkostoa, myöntää Peräsalo.

Ole juuri sellainen äiti kuin olet

Sosiaalisessa mediassa paljon esillä oleva Peräsalo haluaa vielä muistuttaa perheitä ja äitejä siitä, että jokainen perhe on omanlaisensa, joten somekommentit ja kasvatuskritisoinnit voi painaa villaisella.