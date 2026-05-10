Stadikan altaaseen ennätti ensimmäisenä tuttu mies.

Helsingin uimastadion eli stadikka aukesi taas tänään talvitauolta. Eikä ole epäilystäkään, kuka ennätti altaaseen ensimmäisenä.

Se oli jälleen pellehyppääjä Markku Eklund, 60. Hänen mukaansa peräkkäisiä "voittoja" on kertynyt nyt jo yli 30.

– Olen jäänyt koukkuun, kun tätä on tehnyt niin monta vuotta. Tässä on niin paha kierre, että miten voin lopettaa tämän, Markku pohtii altaasta Lorenz Backmanille Huomenta Suomen lähetyksessä.

Backman vihjasi lähetyksessä, että hyppää altaaseen ensimmäisenä, mutta säästi kunnian kuitenkin konkarivoittajalle.

Monta yötä Eklund on tosiaan uimastadionin sisäänkäynnillä jonottanut, sillä harrastuksensa hän kertoo aloittaneensa 15-vuotiaana 80-luvulla. Välivuosiakin parikymppisenä on ollut, mutta muuten osallistuminen on ollut saumatonta.

Perinteiseen tapaan Eklund oli tullut jo edellisenä iltana, noin kello yhdeksän aikoihin, jonottamaan. Kainalossaan konkarijonottajalla oli makuualusta ja -pussi, uimahousutkin valmiina jalassa ja päällä tarpeeksi vaatekerrastoa yötä varten.

Seuraava jonottaja tuli noin neljän aikaan yöllä, Eklund kertoo.

– Tuttuja. Meitä on aina se vakioporukka.

Sitten, kun stadikan portti avajaisaamuna kello 9 aukeaa, pitää juosta ja lujaa.