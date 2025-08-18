Poliisi kommentoi putkakuolemien poikkeuksellista määrää: "Asiakaskunta on entistä huonokuntoisempaa"

MTV Uutiset kertoi torstaina, että putkakuolemia oli viime vuonna valtionsyyttäjän mukaan enemmän kuin ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Viime vuonna putkakuolemia todettiin 19 kappaletta. Edellisinä vuosina luku on ollut seitsemästä seitsemääntoista tapausta.

Poliisin mukaan yhtenä syynä voi olla se, että asiakaskunta on entistä huonokuntoisempaa ja moniongelmaisempaa.

– Putkakuolemien taustalla on esimerkiksi erilaisten päihteiden käyttö ja niiden yhteisvaikutus tai sellaiset sairauskohtaukset, joihin kukaan ei ole osannut varautua. Epäilen kuitenkin, että vuosi 2024 on putkakuolemien osalta ollut surkeiden sattumusten summa, toteaa poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.

"Valvontaa on lisätty"

Tänä vuonna putkakuolemia on ollut huomattavasti vähemmän. Mitä poliisi on tehnyt toisin kuin aiemmin?

– Vapautensa menettäneiden valvontaa on lisätty – tarkoittaa siis vapautensa menettäneen hyvinvoinnin tarkastamista säilytyksen aikana. Huonokuntoisiin ja huonovointisiin vapautensa menettäneisiin kiinnitetään parempaa huomiota ja niissä tilanteissa, joissa se on mahdollista, vapautensa menettänyt ohjataan poliisivankilan sijaan sote-palveluiden pariin, toteaa Arvelin.

Uusi putkamääräys on tulossa voimaan vielä tänä vuonna. Siinä on tarkoitus parantaa erilaisia valvonnallisia toimia, joilla tähdätään putkakuolemien ennalta estämiseen.

– Jos erilaiset selittävät tekijät kuolemien taustalla olisi helppo tunnistaa, yhtäkään putkakuolemaa ei todennäköisesti tapahtuisi, summaa Arvelin.