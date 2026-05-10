Hyundain konkarikuljettaja Dani Sordo joutui Portugalin MM-rallissa erikoiseen tilanteeseen.
Sordo ajoi 20. erikoiskokeella kaikessa rauhassa, kunnes hänen vastaansa tallusteli sonni. Espanjalaiskuljettaja ehti kuitenkin väistämään rallitielle eksynyttä eläintä.
– Hui! Toivottavasti menee pois tieltä. Tulipa julmannäköinen kaveri vastaan kulman takaa, mutta Sordo otti rauhallisesti. Tietysti espanjalaisena tietää härkätaisteluhommat, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa tunnelmoi lähetyksessä.
