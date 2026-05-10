Suomalaispelaaja Kaan Kairisen edustaman Sparta Prahan ja sen paikallisvastustajan Slavia Prahan välinen Tshekin liigan ottelu päättyi kaaokseen.
Prahan paikallistaisto keskeytyi lisäajalla, kun kotijoukkueen fanit rynnivät kentälle soihdut kädessä. Slavia johti ottelua 3–2 ja olisi voitolla varmistanut Tshekin liigan mestaruuden.
Suurin osa vierasjoukkue Spartan pelaajista ehti kentän sivuun fanien alta, mutta osa jäi rynnäkön keskelle. Tapauksen aikaan kentällä oli myös täydet minuutit luutinut Spartan ja Huuhkajien luottopelaaja Kaan Kairinen.
Katsomosta kuvatun videon perusteella Kairinen näytti kuitenkin ehtineen ajoissa pois fanien alta.
Spartan maalivahti Jakub Surovcik oli yksi fanien keskelle jääneistä pelaajista. Ottelulähetyksessä näkyi, kuinka yksi faneista heitti nestettä slovakkivahdin kasvoihin.
Ottelua ei pelattu enää loppuun, sillä Sparta Praha ei suostunut palaamaan kentälle turvallisuussyistä.
Slavia Prahan puheenjohtaja Jaroslav Tvrdik pahoitteli tapahtunutta medialle.
– Tämä on meidän syytämme. Pyydämme anteeksi niiltä faneilta, jotka pysyivät penkeillään, faneilta, jotka katsoivat ottelua televisiosta ja kaikilta tshekkiläisen jalkapallon ystäviltä. Tämä ei ole se tapa, jolla haluamme seuramme muistettavan, Tvrdik sanoi