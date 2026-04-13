Poliisi pyytää toistamiseen miestä ilmoittautumaan kuullaakseen häntä todistajana.

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää Espoon Matinkylässä iäkästä naista auttanutta miestä ottamaan yhteyttä poliisiin. Auttajaa ei epäillä rikoksesta.

Poliisi pyysi jo viime viikolla, että kauppakeskus Ison Omenan edustalla iäkästä naista 26.−27.2. välisenä yönä noin kello 00.30 auttanut mies ottaisi yhteyttä poliisin.

Poliisi ei epäile auttajaa rikoksesta, vaan haluaisi kuulla häntä todistajana osana rikoksen selvittämistä.

Poliisi selvittää naiseen liittyvää henkirikosta, jossa se epäilee toisen miehen kohdistaneen naiseen väkivaltaa. Epäilty on vangittu ja poliisi epäilee asiassa tappoa.

Länsi-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Klaus Geiger kertoo, että tapausta tutkittiin alun perin vamman tuottamuksena, mutta aihetodisteiden perusteella asiassa oli syytä epäillä tappoa.

Geiger vahvistaa, että Espoossa asunut nainen on kuollut. Epäillystä tekijästä Geiger ei vielä kerro mitään. Poliisi tiedottaa tapauksesta tiistaina.

Tämä tuntemattoman miehen liikkeistä tiedetään

Poliisin etsimä tuntematon miesauttaja ylitti Piispansilta-nimisen tien ja saapui pyörätelineiden lähistölle kaatuneen naisen luo.

Poliisi haluaa yhteyden kuvan oikeanpuoleiseen mieshenkilöön.POLIISI

Hän auttoi naista nousemaan ylös. Lisäksi mies auttoi naista ylittämään suojatien, ja hän myös kantoi naisen mukana ollutta kassia.