Portugalin MM-rallin 22. erikoiskokeella riitti tapahtumia. Ruotsalaiskuski Oliver Solberg kärsi rengasrikon.

Rengasrikostaan huolimatta Solberg piti pätkällä kelpo vauhtia, eikä pysähtynyt vaihtamaan tyhjentynyttä rengasta. Hän jäi pohja-ajan ajaneesta Elfyn Evansista lopulta vain 1,2 sekuntia.

Maalissa Solberg harmitteli hidasta rengasrikkoaan.

– Tämä on tyypillistä tuuriani. Yritin parhaani. Oli nopea vasen ja nopea oikea. En nähnyt mitään, mutta tunsin pienen klikkauksen. Muutamaa kilometriä myöhemmin rengaspaineet laskivat, Solberg summaa.

Sami Pajarin osalta päivä käynnistyi surkeasti. Hän jäi Evansista 12,9 sekuntia.

– Meidän tarkistettava (auto). Minulla on ongelma, Pajari sanoi maalissa.

Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen valotti Pajarin tilannetta MTV Urheilulle. Hänen mukaansa suurempia huolenaiheita ei ole.

– Olettaisin, että ei siinä mitään ihmeellistä. Kävi varman niin kuin Sebille, että yhtäkkiä sadekuuro pyyhkäisi siitä, ja pito muuttuu aika ratkaisevasti. Tämä on vähän säkästä kiinni. Ei tuossa mitään hätää ole, Kankkunen rauhoittelee.

WRC2-luokasta iloisia suomalaisuutisia. Teemu Suninen jatkoi vahvoja otteitaan ja kasvatti johtoaan. Hän johtaa kisaa nyt 11,5 sekunnin erolla Espanjan Jan Solansiin.

