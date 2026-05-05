Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzinsalmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua.

Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzinsalmen läpi.



Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzinsalmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä.