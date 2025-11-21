Kysymys Israelin mukanaolosta Euroviisuista jätetään käsiteltäväksi myöhemmin, kertoo EBU.

Euroopan yleisradioliitto EBU peruu äänestyksen Israelin osallistumisesta Euroviisuihin, kertoo muun muassa NRK.

EBU ilmoitti syyskuussa, että Israelin osallistumisesta Euroviisuihin järjestetään äänestys jäsenmaiden kesken.

Nyt äänestys järjestetään vain, jos jäsenet katsovat, etteivät uudet toimenpiteet suojaa puolueettomuutta riittävän hyvin.

EBUn lehdistötiedotteessa todetaan, että ensi vuonna laulukilpailuun tulee useita muutoksia rehellisyyden ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

Viime vuonna keskustelua herätti muun muassa se, että Israelin epäiltiin masinoivan ääniä somen kautta tekemällään aggressiivisella kampanjoinnilla.

Euroviisut järjestetään ensi vuonna Wienissä. Finaali käydään 16. toukokuuta.