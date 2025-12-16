Euroviisujen isäntämaa Itävalta ei aio sensuroida mahdollisia buuauksia Israelin esiintymisen aikana, kertoo uutistoimisto Reuters.
Itävallan yleisradioyhtiön mukaan missään vaiheessa viisuja ei aiota soittaa keinotekoisia suosionosoituksia, kuten tapahtui tänä vuonna Israelin esiintymisen aikana. Itävalta aikoo myös sallia kaikki viralliset liput yleisössä, mukaan lukien Palestiinan lipun.
Ensi kevään Euroviisuihin osallistuu yhteensä 35 maata. Irlanti, Espanja, Hollanti, Slovenia sekä Islanti ovat kertoneet vetäytyvänsä viisuista Israelin osallistumisen vuoksi.