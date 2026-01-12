Suomi esiintyy tänä vuonna Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin ensimmäisellä puolikkaalla. Asiasta kertoo Euroopan yleisradiounioni EBU.
Suomi ja Israel esiintyvät Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa.
Israelin osallistuminen Euroviisuihin on herättänyt tänäkin vuonna kiistelyä. Espanja, Hollanti, Irlanti, Slovenia ja Islanti ovat ilmoittaneet boikotoivansa Euroviisuja Israelin osallistumisen takia.
Ensimmäisessä semifinaalissa esiintyvät lisäksi muun muassa Suomen naapurimaat Ruotsi ja Viro.
Semifinaalien esiintymisjärjestys arvottiin maanantaina Itävallan Wienissä, jossa laulukilpailu tänä vuonna järjestetään. Semifinaalit ovat 12. ja 14. toukokuuta. Finaali käydään 16. toukokuuta.