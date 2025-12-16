Vuonna 2026 järjestettävien Euroviisujen lavarakennelma paljastettiin.
Kuhina vuoden 2026 Euroviisujen ympärillä käy jo nyt kovana. Vuoden 2025 viisut päättyivät toukokuussa Itävallan edustajan JJ:n voittoon kappaleellaan Wasted Love.
Vuonna 2026 Euroviisut järjestetään Itävallan pääkaupungissa Wienissä. Tuolloin Euroviisut juhlivat pyöreitä, kun laulukilpailu järjestetään 70:ttä kertaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Nyt viisujen virallisella tilillä on paljastettu, miltä lavarakenne tulee näyttämään ensi vuonna.