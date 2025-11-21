Euroopan yleisradioliitto kertoo useista muutoksista Euroviisujen äänestyssääntöihin, jotka tulevat voimaan ennen Wienin vuoden 2026 laulukilpailuja.

EBU:n jäsenten kanssa käytyjen laajojen keskustelujen jälkeen Euroviisujen äänestysjärjestelmää tullaan muuttamaan ennen toukokuussa järjestettävää seuraavaa kilpailua. Asiasta kerrotaan Euroviisujen virallisilla sivuilla.

Vuoden 2026 Euroviisuissa ammattilaisraadit tekevät paluun semifinaaleihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022, ja mukaan otetaan myös 18–25-vuotiaita raatilaisia. Raatien ja yleisön äänet jakautuvat semifinaaleissa 50/50.

Katsojien kotona äänestämisen äänikatto puolitetaan vuonna 2026 eli jatkossa yksi henkilö voi antaa 20 äänen sijasta vain 10 ääntä maksutapaa kohden.