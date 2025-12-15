Euroviisut järjestetään Itävallassa toukokuussa.
Ensi kevään Euroviisuihin osallistuu yhteensä 35 maata, kertoi Euroopan yleisradiounioni EBU maanantaina.
Bulgaria, Romania ja Moldova tekevät paluun viisulavoille.
Moldova palaa kisaan vuoden tauon jälkeen. Maa vetäytyi viime viisuista ja kertoi syyksi muun muassa osallistumisen kustannukset.
Bulgaria on nähty kisassa viimeksi vuonna 2022 ja Romania vuonna 2023.
Israelin osallistumisesta Euroviisuihin on keskusteltu kiivaasti. Useat tahot ovat vaatineet maan sulkemista ulos kilpailusta.
YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.
EBU on linjannut, että Israel voi osallistua ensi vuoden Euroviisuihin.
Osallistujamaista Irlanti, Espanja, Hollanti, Slovenia sekä Islanti ovat kertoneet vetäytyvänsä viisuista.
Suomi osallistuu Euroviisuihin. Ne järjestetään ensi toukokuussa Itävallassa.