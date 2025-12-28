Kuopiossa Valtatie 5:llä on tapahtunut neljän ajoneuvon kolari.
Kuopiossa Bellan ja Kolmisopen rampin välillä on sattunut neljän ajoneuvon välinen kolari.
Onnettomuuspaikalta on viety sairaalaan tarkistettavaksi kolme ihmistä. Kaikkiaan kolarissa oli osallisena kuusi ihmistä.
Tie oli onnettomuuspaikalla liukas, mutta tarkempaa onnettomuuden syytä ei ole vielä tiedossa, kerrotaan Kuopion pelastuslaitokselta.
Tie oli poikki noin tunnin verran onnettomuuden raivaustöiden vuoksi. Liikenne on palannut normaaliksi.