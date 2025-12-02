Nick Caven ja Florence & the Machinen lisäksi muun muassa Zara Larsson ja Turnstile tähdittävät elokuussa Helsingissä järjestettävää festivaalia.
Helsingin Suvilahdessa 14.–16. elokuuta 2026 järjestettävä Flow-festivaali on julkistanut ensimmäiset esiintyjänsä.
Julkistettuja pääesiintyjiä ovat Florence & The Machine, Zara Larsson, Nick Cave and the Bad Seeds ja Turnstile.
Lue myös: Flow-kansa pistää jälleen parastaan – tällaisia asuja festivaaleilla nähtiin kesällä 2025
Lokakuussa uuden Everybody Scream -albumin julkaissut Florence & the Machine nähtiin viimeksi Flow-festivaalin esiintyjäkatraassa kesällä 2022, kuten myös Nick Cave & the Bad Seeds.
Florence & the Machine on nähty Suvilahdessa myös kesällä 2015. Nick Cave esiintyi Helsingin Musiikkitalossa kolmena perättäisenä iltana Radiohead-yhtyeen basisti Colin Greenwoodin kanssa kesällä 2024.
7:15