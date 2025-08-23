Tällaisia summia liikkuu festareiden fanituotemyynnissä – yksi genre selvä ykkönen

Musiikkigenrellä on suuri vaikutus festareiden fanituotemyyntiin.

Flow Festival -alueella sisääntuloporttien läheisyydessä kiemurteli pitkä jono sunnuntai-iltapäivällä 10. elokuuta. Lukuisat ihmiset jonottivat festareiden fanituotepisteelle, jonne oli tullut myyntiin Flow'ssa esiintyneen brittitähden Charli XCX:n fanipaitoja.

Fanituotteita myyvän Hel Goods -palveluntarjoajan toimitusjohtaja Paulus Ähtävä kertoi MTV Uutisille, että fanituotteista on viime vuosien aikana tullut yhä vahvemmin muotia. Hänen mukaan fanituotteisiin myös panostetaan nykyisin aiempaa enemmän.

– Laatuun panostetaan ja tulee erilaista designiä. Pelkän rintaprintin sijaan tuotteessa voi olla kangasmerkkejä ja erilaisia brodeerauksia. Moni artisti luo muotimallistoja. Enää ei ole niin, että halvalla fanituotteita, vaan ne ovat laadukkaita ja tyylikkäitä, ja mallistoja tulee koko ajan uusia, Ähtävä kertoo.

Hel Goods myy artistien fanituotteita lukuisilla suomalaisilla kesäfestareilla. Ähtävän mukaan festareilla käyvät yleensä parhaiten kaupaksi isojen ulkomaisten artistien fanituotteet.

Myös suomalaisartistien joukossa on omat kestosuosikkinsa. Toisinaan myös uudet kotimaiset nimet saattavat nousta nopeasti suureen suosioon, eikä näiden fanituotteiden kysyntään osata välttämättä varautua etukäteen.

– Esimerkiksi tänä vuonna Olga on ollut hyvin myyvä suomalainen artisti, Ähtävä sanoo.

Fanituotemyynnissä liikkuvat rahasummat vaihtelevat Ähtävän mukaan eri festareiden välillä paljonkin. Myyntiin vaikuttaa muun muassa festarin luonne: tullaanko paikalle käymään ja viihtymään, ehkä harrastamaan enemmän juomapuolta, vai onko kyseessä vahvalla kulttuurilla varustettu tapahtuma, josta ihmiset haluavat mukaansa muistoja.

– Sanotaan, että keskimäärin pienemmillä festareilla myynti voi olla kymmenentuhannen euron luokkaa ja isommilla mennään sataantuhanteen, Ähtävä kertoi.

Ähtävän mukaan myös musiikkigenre vaikuttaa festareiden fanituotemyyntiin.

– Varsinkin metallipuolella päästään vielä suurempiin summiin. Useammankin sadan tuhannen myyntejä voi olla Suomi-festareilla.