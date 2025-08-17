MTV selvitti: Näihin rikoksiin poliisi puuttui kesän festivaaleilla

MTV Uutiset kysyi 10 kesän festivaalin poliisitehtäviä ja rikosilmoituksia alueiden poliisilaitoksilta.

Kesän festivaalien poliisitehtävissä ja kirjatuissa rikosilmoituksissa korostuvat MTV Uutisten selvityksen perusteella erityisesti huumausainerikokset.

MTV Uutiset koosti poliisilaitoksille lähetettyjen kyselyiden ja julkaistujen tiedotteiden perusteella, mihin asioihin poliisi kesän aikana festivaaleilla puuttui.

Kysely lähti 10 poliisilaitokselle ympäri Suomen ja siinä kysyttiin yhden alueella kesän aikana järjestetyn festivaalin poliisitehtäviä ja rikosilmoituksia.

Kaikki poliisiasemat eivät pystyneet tarjoamaan tehtäviä eriteltyinä.

Huumausaineisiin tai alkoholiin liittyvät tehtävät korostuvat aineistossa.

Turun Ruissalossa järjestetyssä Ruisrockissa poliisi kirjasi kahden päivän aikana kaksi rikosilmoitusta huumausainerikoksesta ja 23 ilmoitusta huumausaineen käyttörikoksesta.

Huumausainerikoksista toinen perustui epäilyyn huumausaineiden myyntiin ja toisessa huumausaineen määrä ylitti huumausaineen käyttörikoksen rajan.

Huumeet, joita poliisi alueelta tai sen läheisyydestä takavarikoi, olivat marihuanaa, amfetamiinia, subutexia ja kokaiinia.

Huumausaineen käyttörikos on lievin huumausainerikos. Siihen voi syyllistyä, jos henkilöllä on hallussa vähäinen määrä huumausainetta tai hän yrittää hankkia sitä.

Huumausainerikoksessa on kysymys myös aineen välittämisestä.