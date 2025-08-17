MTV selvitti: Näihin rikoksiin poliisi puuttui kesän festivaaleilla

MTV Uutiset kysyi 10 kesän festivaalin poliisitehtäviä ja rikosilmoituksia alueiden poliisilaitoksilta.
Kesän festivaalien poliisitehtävissä ja kirjatuissa rikosilmoituksissa korostuvat MTV Uutisten selvityksen perusteella erityisesti huumausainerikokset.
MTV Uutiset koosti poliisilaitoksille lähetettyjen kyselyiden ja julkaistujen tiedotteiden perusteella, mihin asioihin poliisi kesän aikana festivaaleilla puuttui.
Kysely lähti 10 poliisilaitokselle ympäri Suomen ja siinä kysyttiin yhden alueella kesän aikana järjestetyn festivaalin poliisitehtäviä ja rikosilmoituksia.
Kaikki poliisiasemat eivät pystyneet tarjoamaan tehtäviä eriteltyinä.
Kokaiinia, marihuanaa ja amfetamiinia
Huumausaineisiin tai alkoholiin liittyvät tehtävät korostuvat aineistossa.
Turun Ruissalossa järjestetyssä Ruisrockissa poliisi kirjasi kahden päivän aikana kaksi rikosilmoitusta huumausainerikoksesta ja 23 ilmoitusta huumausaineen käyttörikoksesta.
Huumausainerikoksista toinen perustui epäilyyn huumausaineiden myyntiin ja toisessa huumausaineen määrä ylitti huumausaineen käyttörikoksen rajan.
Huumeet, joita poliisi alueelta tai sen läheisyydestä takavarikoi, olivat marihuanaa, amfetamiinia, subutexia ja kokaiinia.
Huumausaineen käyttörikos on lievin huumausainerikos. Siihen voi syyllistyä, jos henkilöllä on hallussa vähäinen määrä huumausainetta tai hän yrittää hankkia sitä.
Huumausainerikoksessa on kysymys myös aineen välittämisestä.
Helsingin poliisilaitos tiedotti alkuviikosta Flow-festivaalin poliisitehtävistä.
Poliisin mukaan alueella kirjattiin 63 huumausaineen käyttörikosta ja viisi huumausainerikosta.
Flow-festivaalilta yleisin huumausaine oli kokaiini ja kannabis. Sen lisäksi oli amfetamiiniin, ekstaasiin ja ketamiiniin liittyviä tapauksia.
Kuva: Riikka Vaahtera
Joensuun Ilosaarirockissa kirjattiin 9 huumausaineen käyttörikosta, Kotkan Meripäivillä myös yhdeksän.
Lue myös: Kommentti: Hävisikö Eurooppa jo huumesodan? Viranomaiset yllätettiin housut kintuissa
Myös vapeen liittyviä sakkoja
Ruisrockissa tavattiin myös 25 alaikäistä, joilla oli hallussa alkoholia. Heistä tehtiin lastensuojeluilmoitus sekä heille annettiin sakko alkoholirikkomuksesta.
Sen lisäksi poliisi antoi 65 Ruisrock-kävijälle sakkoja siitä, että heillä oli hallussaan laittomia vapeja eli sähkötupakkaa. Laittomissa vapeissa on suurempi nikotiinimäärä kuin laillisissa. Ostaja syyllistyy lievään tuontitavaran ryhtymiseen.
Myös sähkötupakan käyttöön puututtiin festivaaleilla. Kuvituskuva.
Seksuaalirikoksia ja pahoinpitelyjä
Ruisrockissa otettiin kiinni kaksi henkilöä väkivaltaisuuden takia, joista toinen oli alaikäinen. Sen lisäksi kahden päivän aikana noin 20 henkilöä poistettiin alueelta väkivaltaisuuden takia.
Tapahtumasta on tehty myös yksi rikosilmoitus pahoinpitelystä.
Helsingin Suvilahdessa järjestetystä Flow-festivaalista poliisi poisti 100 henkilöä, ja otti 15 henkilöä kiinni rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi.
Vantaan Tikkurila Festivaaleilta otetiin kiinni yksi liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn.
Joensuun Ilosaarirockissa kirjattiin kolme rikosilmoitusta pahoinpitelystä, kaksi epäillystä seksuaalirikoksesta ja seitsemän rikosilmoitusta järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta.
Ilosaarirockissa kirjattiin yhdeksän huumausainerikosta.
Kotkan Meripäivillä henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista tehtiin 13 rikosilmoitusta ja epäillystä seksuaalirikoksesta yksi ilmoitus.
Näiden festivaalien tietoja ei saatavilla
MTV Uutiset kysyi myös tehtäviä Oulun Qstockista, Tampereen Tammerfesteiltä, Joensuun Tangomarkkinoilta sekä Hangon Regatasta.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan heillä ei ole erikseen eriteltynä kyseisiä tilastoja Tammerfestin poliisitehtävistä tai rikosilmoituksista.
Myöskään Lapin poliisilaitoksen mukaan Simerockin tehtäviä ei ole mahdollista saada.
Pohjanmaan poliisilaitoksen mukaan Tangomarkkinat on rauhallinen tapahtuma. Kyseisen viikonlopun tehtävämäärät eivät erottuneet normaalin kesäviikonlopun tapahtumista.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ei vastannut pyydetyssä aikarajassa Hangon Regatan tehtäviin liittyen.