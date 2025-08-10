Flow-kansa pistää jälleen parastaan – tällaisia asuja festivaaleilla on tänä vuonna nähty

Flow-yleisö tunnetaan tyylikkäistä festarilookeistaan. Tähän artikkeliin sekä sen päävideolle on koottu tämän vuoden Flow-juhlijoiden asuja.

Flow Festivalia vietetään tänä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa. Festivaali tunnetaan paitsi musiikista, myös muun muassa sen kävijöiden tyylikkäästä festaripukeutumisesta.

Yksi tämän vuoden Flow'n kenties erottuvimmista asuista nähtiin "Kreivi von Vallön" yllä.

– Vuosi on 1792. Ruotsin kuningas järjestää naamiohuvit ja olen kutsuttuna vieraana paikalla, "Kreivi" kertoi MTV Uutisille asustaan.

"Kreivi von Vallö" erottui mahtipontisella asullaan.

Festarityylillään erottui myös Juuso, jonka tummanpuhuvan festarityylin kruunasi näyttävä meikki.

– Minulla on ollut tapana, että jos menen festareille, niin haluan ilmaista itseäni ja tuodaa omaa juttuani eteenpäin. Minulla on kaverini hame ja itsetehdyt housut. Kaveri teki meikkini, Juuso valotti asunsa taustoja.

Juuson festarityyli koostui tummasta asusta ja näyttävästä meikistä.

Ystävykset Ella ja Kristiina suosivat Flow-tyyleissään kirpputoria sekä omista ja äitiensä vaatekaapeista löytyneitä aarteita.

– Minulla on äidiltä viisi vuotta sitten pöllityt buutsit ja hame, joka oli kaapissani. Paitani on ostettu sitä varten, että voin käyttää täällä, mutta myös muutenkin, Ella kertoo.

– Minulla on aika paljon kierrätettyjä vaatteita. Hame ja laukku ovat kirpparilta, huivi ja takki ovat äidin vanhoja, Kristiina sanoo.

Ella ja Kristiina hyödynsivät Flow-tyyleissään äitiensä vaatekaapeista tehtyjä löytöjä.

Kaisa ja Marko valitsivat perjantain festariasunsa sään, käyttömukavuuden ja värikkyyden perusteella.

– Löysin tämän asun Brysselistä ennen festareita, niin tämä oli hyvä tänne, Kaisa kertoo.

Kaisa ja Marko halusivat festariasujensa olevan säähän sopivat, mukavat päällä sekä värikkäät.

Lisää Flow-kansan festarityylejä näet yllä olevalta videolta!