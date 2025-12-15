Helsingissä järjestettävä Flow-festivaali julkisti lisää kiinnityksiä.
Helsingin Suvilahdessa 14.–16. elokuuta 2026 järjestettävä Flow-festivaali on lisännyt kiinnityksiä. Aikaisemmin kerrottiin, että festareiden pääesiintyjiä ovat Florence & The Machine, Zara Larsson, Nick Cave and the Bad Seeds ja Turnstile.
Myös Sombr, PinkPantheress, Clipse, Oklou, Kettama, Honey Dijon, Nu Genea Live Band sekä Lambrini Girls saapuvat elokuussa Flow’hun. Kotimaisista nimistä julkistettiin Olga, Vesta, J. Karjalainen, Arppa, DJ Kridlokk, Pearly Drops, Ares, Jaakko Kulta, Louie Blue, Louna0nline sekä Asla Jo.
Nyt Flow julkisti lisää esiintyjiä. Festareilla nähdään yhdysvaltalainen rock-bändi Geese.