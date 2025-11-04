Helsinki City Festival julkisti ensimmäiset artistikiinnitykset kesälle 2026.
Helsinki City Festivalille saapuu tapahtuman tiedotteen mukaan ensi kesänä muun muassa yhdysvaltalaiskokoonpano Black Eyed Peas, jenkkiräppäri Flo Rida, skotlantilaislaulaja Lewis Capaldi, yhdysvaltalaisräppäri Macklemore sekä jamaikalais-amerikkalainen reggaeartisti-näyttelijä Shaggy.
Kotimaisista artisteista festivaalille on kiinnitetty jo Haloo Helsinki! -yhtye.
– Helsinki City Festival on kasvanut sille tasolle, että pystymme ostamaan sinne suureen joukon maailman kärkiartisteja. Jotain on silloin tehty oikein ja pääsemme tarjoamaan tulevana kesänä yleisölle lukuisia maailmantähtiä, joka on meille se tärkein asia, sanoo tiedotteessa festivaalin promoottori Kalle Keskinen.
Festivaali järjestetään 12.-14. kesäkuuta jälleen Helsingin jäähallin Nordiksen alueella.
Juttua muokattu 4.11. kello 12:01: Toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin, kyseessä ei ole Haloo Helsinki! -yhtyeen kesän ainoa festivaalikeikka.