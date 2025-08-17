Artisti Hassan Maikal kiertää Suomen kouluja Lasten ja nuorten säätiön Dreams-vaikuttajana. Hän ajattelee, että nuoria tulisi kannustaa enemmän kokeilemaan ja epäonnistumaan.

Yksi artisti Hassan Maikalin unelmista kävi toteen lauantaina 9. elokuuta, kun hän nousi Flow Festivalin Balloon 360° -lavalle yhdessä Sointi Jazz Orchestran kanssa. Maikal ja Sointi Jazz Orchestra avasivat yhteiskeikallaan Balloon-lavan lauantain ja vetivät yleisöä paikalle jo puoli kolmelta iltapäivällä.

– Olen täysin sanaton, Maikal luonnehti keikan jälkeisiä tunnelmiaan MTV Uutisten haastattelussa.

Maikal paljasti, ettei hän itsekään tiedä, miten päätyi tekemään yhteistyötä orkesterin kanssa.

– Keikkamyyjäni otti yhteyttä ja sanoi, että "Hassan, tällainen idea, Sointi Jazz Orchestra ja sinä menette Flow'hun". Sanoin, etten voi kieltäytyä tuosta. Helsingin Kontulassa, josta olen kotoisin, ei bänditunneillamme ollut saksofoneja tai tällaisia. En osannut edes unelmoida ikinä tuosta. Rakastan artistina leikkiä genrejen rajoilla ja rikkoa jopa niitä, hän sanoi.

Vielä vuosia sitten Maikal vietti Flow Festivaleja hyvin erilaisissa merkeissä kun nyt. Hän kertoi, että on nuorempana ollut siivoamassa Flow Festival -aluetta saadakseen sisäänpääsyn tapahtumaan.

– Perheellämme ei ollut varaa festarilippuihin, joten tulin siivoamaan Flow'n aluetta, jotta saisin tänne liput. Täällä olin tupakan tumppeja ja nuuskaa maasta keräilemässä, hän muisteli.

" Jos se, ettet tule, on tapasi vaikuttaa, niin tuen sitä täysin"

Tänä vuonna Flow Festivalin ympärillä on keskusteltu muustakin kuin musiikista ja trendikkäistä festarijuhlijoista. Flow Strike -kampanja on kannusti sekä yleisöä että artisteja boikotoimaan Flow’ta sen emoyhtiö Superstruct Entertainmentin omistajan, yhdysvaltalaisen jättisijoitusyhtiö KKR:n Israel-kytkösten vuoksi. KKR:llä on sijoituksia israelilaisissa yrityksissä.

Maikal kertoi, että puntaroi itsekin päätöstä esiintyä Flow Festivaleilla.

– Minäkin olen pitkään pohtinut tätä aihetta ja sitä, tulenko itsekään tänne. Vähän aikaa sitten tein päätöksen, että tulen. Uskon ja haluan tukea kaikkien oikeutta ottaa kantaa. Tästä aiheesta keskusteleminen on mielestäni tosi tärkeää. Jos se, ettet tule, on tapasi vaikuttaa, niin tuen sitä täysin, hän sanoi.

Artisti kertoi, että on uransa alusta lähtien halunnut vaikuttaa taiteellaan, teksteillään ja kokemuksillaan.

– Kun olen tänään täällä esiintymässä, pystyn olemaan monille minun näköisilleni ihmisille (esimerkki), että hekin voivat tehdä omaa juttuaan. Sen takia päätin tulla tänään tänne, hän valotti.

"Mene elämässäsi eri huoneisiin. Jos et tykkää, voit aina lähteä pois"

Maikalilla on meneillään hieman tavallista rauhallisempi keikkavuosi. Hän päätti keikkailla tänä vuonna vähemmän ottaakseen hieman omaa aikaa ja työstääkseen projektia, josta hän ei voi vielä liiemmin hiiskua. Syksyllä artisti julkaisee uutta musiikkia.

Tämän lisäksi Maikal kiertää parhaillaan Suomen kouluja Lasten ja nuorten säätiön Dreams-vaikuttajana. Hän käy puhumassa koululaisille unelmoimisesta ja yrittämisestä.

– Lasten ja nuorten säätiöstä otettiin yhteyttä minuun. He sanoivat, että minun oma tarinani inspiroi tosi paljon ja kysyivät, haluanko lähteä tekemään heidän kanssaan yhteistyötä ja kiertämään ympäri Suomea, hän kertoi.

Artisti on vieraillut kouluissa sekä isommilla että pienemmillä paikkakunnilla.

– Olen päässyt kertomaan omaa matkaani epäonnistumisista onnistumisiin. Mielestäni nuorille pitää enemmän sanoa, että hei, menkää kokeilemaan ja epäonnistumaan. Epäonnistuminen on itseasiassa tärkeää. Se on oppimista ja tekee viisaammaksi, ja tieto on valtaa, Maikal sanoi.

Kohtaamiset lasten ja nuorten kanssa ovat olleet Maikalin mukaan ihania.

– He ovat olleet tosi vilpittömiä ja ottaneet minut kauniisti vastaan, Maikal iloitsi.

– Minusta tuntuu, että puhun vähän kuin itselleni nuorena. Jos pystyn edes yhteen nuoreen vaikuttamaan. Minuun vaikutti moni ihminen elämässäni. Hyvä ystäväni Setumo Bodibe ja nuta-ohjaajani tulivat elämääni ja muuttivat sen yhdellä lauseella. Se lause oli "Mene elämässäsi eri huoneisiin. Jos et tykkää, voit aina lähteä pois". Se esti minua syrjäytymästä nuorena, ja sitä viestiä olen halunnut viedä eteenpäin.